Verdi: Rund 400 Amazon-Beschäftige in Leipzig legen Arbeit nieder

Aktien in diesem Artikel Amazon 2.861,50 EUR

-0,92% Charts

News

Analysen

Etwa 400 Beschäftigte beteiligten sich an der Arbeitskampfmaßnahme, die bis Montagabend dauern solle, sagte Verdi-Fachbereichsleiter Jörg Lauenroth-Mago am Montag. Wegen der Corona-Pandemie seien nur kleinere Kundgebungen mit bis zu 10 Personen vor dem Standort in Leipzig geplant. Schon vor Weihnachten hatte Verdi zu Aktionen an dem Amazon -Standort in Leipzig aufgerufen. Die Dienstleistungsgewerkschaft setzt sich seit Jahren für eine Bezahlung der Amazon-Beschäftigten nach dem branchenüblichen Tarifvertrag des Einzel- und Versandhandels ein.

/jos/DP/edh

LEIPZIG (dpa-AFX)

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com, Joe Ravi / Shutterstock.com