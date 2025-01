10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX mit kleinem Minus erwartet

Der DAX dürfte auch zum Wochenstart weiter unter Druck bleiben. In vorbörslichen Indikationen verliert der deutsche Leitindex zeitweise 0,21 Prozent auf 20.172,44 Punkte.

2. Börsen in Fernost geben nach

Die asiatischen Börsen beginnen die neue Woche mit Verlusten. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite gegen 7:45 Uhr unserer Zeit um 0,57 Prozent auf 3.151 Zähler. In Hongkong zeigt sich der Hang Seng zur gleichen Zeit um 1,22 Prozent schwächer bei 18.832 Stellen. In Japan wird am Montag aufgrund eines Feiertages nicht gehandelt.

3. Aufsichtsratschef der Commerzbank kritisiert UniCredit-Vorgehen

Commerzbank-Aufsichtsratschef Jens Weidmann hält nach dem überraschenden Einstieg der Unicredit bei der Frankfurter Bank vergangenen Sommer viel Vertrauensarbeit für notwendig. Zur Nachricht

4. QIAGEN will Millionen-Betrag an seine Aktionäre ausschütten

Der Diagnostikspezialist und Labordienstleister QIAGEN will durch einen sogenannten synthetischen Aktienrückkauf rund 300 Millionen US-Dollar an seine Aktionäre ausschütten. Zur Nachricht

5. Borussia Dortmund offenbar mit Interesse an Veiga von Chelsea

Borussia Dortmund ist auf der Suche nach Verstärkung in der Defensive offenbar an FC Chelseas Renato Veiga interessiert. Zur Nachricht

6. LEG-Aktie: Aufsichtsrat verlängert alle drei Vorstandsmandate vorzeitig

Der Aufsichtsrat des Immobilienkonzerns LEG hat die Verträge aller drei Vorstandsmitglieder angepasst und vorzeitig verlängert. Zur Nachricht

7. Porsche 2024 mit Auslieferungsrückgang

Porsche hat im vergangenen Jahr 310.718 Fahrzeuge ausgeliefert und damit einen Rückgang von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr verbucht. In China verzeichnete der Sportwagenhersteller mit 56.887 Fahrzeuge ein Absatzminus von 28 Prozent, was das Unternehmen auf die weiterhin schwierige Wirtschaftslage in der Region zurückführt. Zur Nachricht

8. Apple verteidigt Diversitäts-Initiativen

Apple stellt sich gegen eine Aktionärsforderung, seine Diversitätsprogramme aufzugeben. Zur Nachricht

9. Ölpreise ziehen weiter an

Die Ölpreise präsentieren sich am Montagmorgen mit steigenden Notierungen. Bis gegen 6.50 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,55 auf 78,12 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,51 auf 81,27 Dollar anzog.

10. Euro schwach

Der Euro kostet am Montagmorgen zeitweise 1,0220 US-Dollar. Damit steht er nur knapp über dem tiefsten Stand seit November 2022, den er am Freitag zeitweise bei 1,0214 US-Dollar erreicht hatte.