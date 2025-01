Chinas Börsen tiefer - Feiertag in Japan -- Porsche 2024 mit Auslieferungsrückgang -- QIAGEN will Millionen ausschütten -- Commerzbank: Kritik an UniCredit-Vorgehen -- BVB, Ryanair im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Am Freitag verbuchte der deutsche Leitindex Verluste. Der DAX eröffnete knapp im Minus. Im Verlauf kletterte er ins Plus, gab seine Gewinne anschließend jedoch wieder ab und notiert letztlich 0,50 Prozent tiefer bei 20.214,79 Punkten. Das Rekordhoch von Mitte Dezember blieb dennoch in nicht allzu weiter Ferne - die Bestmarke liegt bisher bei 20.522 Punkten. Der TecDAX stand zu Handelsbeginn bei etwas tiefer. Anschließend kletterte er in die Gewinnzone und konnte zeitweise deutlich zulegen. Einen Teil seiner Gewinne gab er im Laufe des Nachmittags jedoch wieder ab und beendete die Sitzung 0,33 Prozent höher bei 3.499,09 Zählern. Am Montag dürfte der US-Arbeitsmarktbericht von Freitag noch nachwirken, da dieser für schwache Vorgaben aus Asien und von der Wall Street sorgt. Wie aus dem Bericht hervorging, ist die Beschäftigung in den USA im Dezember deutlich stärker als erwartet gestiegen, während die Arbeitslosigkeit überraschend gesunken ist, was die Hoffnungen auf Zinssenkungen der US-Notenbank dämpft.





Die europäischen Börsen zeigten sich am Freitag leichter. Der EURO STOXX 50 gab zum Start etwas nach. Zwischenzeitlich verbuchte er Gewinne, drehte dann jedoch wieder ins Minus und verlor letztlich 0,81 Prozent auf 4.977,26 Punkte. Der US-Arbeitsmarktbericht, der am Freitagnchmittag vorgelegt wurde, dürfte die Märkte auch zum Start in die neue Woche weiter belasten. Die Beschäftigung in den USA war im Dezember deutlich stärker als erwartet gestiegen, während die Arbeitslosigkeit überraschend gesunken ist. Die US-Notenbank Fed dürfte somit keine Eile haben, die Zinsen schnell weiter zu senken.





Die US-Börsen zeigten sich vor dem Wochenende in Rot. Der Dow Jones eröffnete die Sitzung bereits tiefer und rutschte anschließend tiefer ins Minus. Zum Handelsende stand ein Abschlag von 1,63 Prozent auf 41.938,45 Punkte an der Kurstafel.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite fiel derweil ebenfalls zurück, nachdem er zum Start schon nachgegeben hatte. Er büßte schlussendlich 1,63 Prozent ein auf 19.161,63 Zähler. Der unerwartet starke US-Arbeitsmarktbericht wirkte zum Wochenausklang belastend. Im Dezember wurden 256.000 Stellen geschaffen und damit deutlich mehr als erwartet, was die Hoffnungen auf Zinssenkungen dämpft. Die Fed dürfte keine Eile haben, die Zinsen schnell weiter zu senken. Am Terminmarkt werde, wie Dow Jones Newswires berichtet, die erste Zinssenkung in diesem Jahr erst für Oktober erwartet.