Das nächste "große Ding"

Der Nvidia-Partner KION geht davon aus, dass humanoide Roboter mit Künstlicher Intelligenz das nächste "große Ding" in der Welt der Lagerhaltung sein könnten - allerdings noch nicht allzu bald.

Die Automatisierung in Fabriken und Lagerhallen nimmt seit Jahren zu, angetrieben durch Faktoren wie Arbeitskräftemangel, das Streben nach mehr Effizienz und Sicherheitsbedenken am Arbeitsplatz. Einige Unternehmen sehen jedoch in der Einführung neuer KI-Tools einen potenziellen Wendepunkt, um Roboter mit sogenannten "digitalen Gehirnen" auszustatten.

Wer­bung Wer­bung

Der im MDAX notierte Gabelstaplerhersteller und Anbieter von Lagerautomatisierungstechnologie gab diese Woche eine Zusammenarbeit mit dem KI-Chiphersteller NVIDIA und dem Beratungsunternehmen Accenture bekannt, um Lieferketten zu optimieren.

"KI ist etwas, an das wir uns in der digitalen Welt mit ChatGPT und so weiter bereits gewöhnt haben, aber jetzt hält KI auch Einzug in die physische Welt", sagte Eike Wibrow, Vizepräsident für globale Technologiestrategie bei KION und Leiter des Projekts des Unternehmens mit NVIDIA, in einem Interview. "Wir glauben, dass dies einen großen Unterschied in unserer Branche machen wird."

Wer­bung Wer­bung

KION plant, den ersten mit physischer KI ausgestatteten Roboter, der aus dieser Partnerschaft hervorgegangen ist, noch in diesem Jahr auf einer Logistikmesse in Stuttgart vorzustellen.

Nach Aussage von Wibrow ist es jedoch noch ein langer Weg, bis humanoide Roboter in großem Maßstab eingesetzt werden. Es sei noch früh, um einen konkreten Zeitplan dafür zu nennen.

Wer­bung Wer­bung

Wibrow geht davon aus, dass es bis zum Jahr 2040 ein hybrides Lager geben könnte, in dem Arbeiter und Roboter zusammenarbeiten.

Die KION-Aktie zog nach der Bekanntgabe der Partnerschaft mit NVIDIA stark an und schloss am Dienstag 9,6 Prozent im Plus.

KION arbeitet bereits seit vier Jahren mit NVIDIA zusammen, aber diese spezielle Zusammenarbeit begann im August, so Wibrow. NVIDIA stelle die Technologie zur Verfügung, Accenture entwickele die Anwendungen, und KION integriere sie in sein Produkt und bringe sie auf den Markt, sagte er

DJG/DJN/sha/thl

DOW JONES