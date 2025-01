Overweight von JP Morgan Chase & Co. für Deutsche Bank-Aktie

Analyse im Blick

Die Deutsche Bank-Aktie wurde von JP Morgan Chase & Co. genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Analyst Kian Abouhossein erwartet von den globalen Investmentbanken einen starken Jahresabschluss 2024. Mit Blick auf 2025 zieht er europäische Investmentbanken denen aus den USA vor, wie er in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie schrieb.

Die Deutsche Bank-Aktie wies um 11:12 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 16,90 EUR abwärts. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 24,23 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 1.612.761 Deutsche Bank-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Am 30.01.2025 werden die Kennzahlen für Q4 2024 voraussichtlich präsentiert.

