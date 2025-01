Vor allem China schwach

Porsche hat im vergangenen Jahr 310.718 Fahrzeuge ausgeliefert und damit einen Rückgang von 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr verbucht.

In China verzeichnete der Sportwagenhersteller mit 56.887 Fahrzeuge ein Absatzminus von 28 Prozent, was das Unternehmen auf die weiterhin schwierige Wirtschaftslage in der Region zurückführt.

In Europa (ohne Deutschland) lieferte Porsche im vergangenen Jahr 75.899 Fahrzeuge aus. Das waren 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Heimatmarkt Deutschland konnten 35.858 Kunden ihr Fahrzeug entgegennehmen, das war ein Plus von 11 Prozent. Mit 86.541 Auslieferungen war Nordamerika erneut die größte Vertriebsregion und verzeichnete ein Plus von 1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Vertriebsregion "Übersee- und Wachstumsmärkte" zeigte ein Zuwachs von 6 Prozent auf 55.533 Fahrzeuge.

Die Sportwagen-Ikone 911 verzeichnete mit 50.941 Einheiten ein Plus von 2 Prozent gegenüber 2023. Die Modelle 718 Boxster und 718 Cayman sahen mit 23.670 Auslieferungen ein Plus von 15 Prozent zum Vorjahr. Der neue, vollelektrische Macan, der seit Ende September verfügbar war, konnte bis zum Jahresende 18.278 Mal ausgeliefert werden. In den meisten Ländern außerhalb der EU bietet Porsche parallel weiterhin den bisherigen Macan als Verbrenner an. Von ihm wurden 64.517 Fahrzeuge ausgeliefert. In Summe lieferte Porsche 2024 damit 82.795 Macan aus. Das war ein Rückgang um 5 Prozent zum Vorjahr, den Porsche mit dem Auslauf des Verbrenner-Macan in Europa sowie durch die weltweit gestaffelte Einführung des vollelektrischen Modells erklärte.

