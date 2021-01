10 Fakten - Das Wichtigste zum Wochenstart an der Börse

Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelsstart 0,56 Prozent auf 13.970,50 Punkte ab.

2. Börsen in China uneinheitlich - Japan-Handel ruht feiertagsbedingt

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite aktuell 0,77 Prozent auf 3.542,57 Zähler ab. In Hongkong notiert der Hang Seng dagegen 0,21 Prozent im Plus bei 27.935,47 Indexpunkten.

3. Shop Apotheke steigert Umsatz stärker als erwartet

Der Online-Arzneimittelhändler Shop Apotheke hat im vergangenen Jahr von einem Boom bei den Online-Bestellungen infolge der Corona-Pandemie profitiert. Zur Nachricht

4. TeamViewer wächst im vierten Quartal weiter stark

Der Softwareanbieter TeamViewer hat auch im vierten Quartal ein deutliches Wachstum hingelegt und seine eigenen Ziele für 2020 leicht übertroffen. Zur Nachricht

5. Offenbar wegen Lockdown: Adler Modemärkte AG stellt Insolvenzantrag

Die Adler Modemärkte AG hat wegen Überschuldung einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Zur Nachricht

6. Bitcoin fällt nach Rekordjagd deutlich zurück

Die Digitalwährung Bitcoin hat zum Wochenstart deutlich an Boden verloren. Der Kurs der ältesten und bekannteste Kryptowährung sackte in der Nacht auf Montag auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 33 447 Dollar ab und baute damit die Verluste vom Wochenende aus. Zur Nachricht

7. Vorwürfe von Bestechungen und Manipulationen: Deutsche Bank zahlt Millionen Dollar bei Vergleich in USA

Die Deutsche Bank hat mit einem millionenschweren Vergleich weitere juristische Altlasten in den USA ausgeräumt. Zur Nachricht

8. Deutsche Telekom bereitet offenbar Verkauf von T-Mobile Niederlande vor

Die Deutsche Telekom plant einem Zeitungsbericht zufolge den Verkauf ihres niederländischen T-Mobile-Geschäfts. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Der starke Preisanstieg seit dem Jahreswechsel ist damit vorerst gestoppt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent 55,11 US-Dollar. Das waren 88 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 58 Cent auf 51,66 Dollar.

10. Euro fällt

Der Euro hat am Montag an die Kursverluste der vergangenen Woche angeknüpft und ist weiter gesunken. In der vergangenen Nacht fiel die Gemeinschaftswährung unter 1,22 US-Dollar und wurde am Morgen bei 1,2167 Dollar gehandelt.

