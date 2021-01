Nachdem der deutsche Leitindex in der Vorwoche einen Rekord nach dem anderen knackte, ist unter Börsianern die Vorsicht wieder zurück. Mit Spannung wird die Berichtssaison erwartet, die in wenigen Tagen mit den US-Banken beginnt.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte mit Abschlägen in die neue Woche starten.

Nach der starken vergangenen Woche ziehen Anleger am Montag zunächst etwas die Bremse an. Die anstehende Berichtssaison wirft schon ihre Schatten voraus und dürfte neue Impulse liefern.

Am US-Aktienmarkt waren zum Wochenausklang letztlich ganzheitlich Pluszeichen auszumachen.

Der Dow Jones eröffnete marginal höher und schloss die Sittzung nach einem Auf und Ab um die Nulllinie 0,18 Prozent fester bei 31.097,97 Punkten.

Der NASDAQ Composite zog zum Ertönen der Startglocke an und konnte sein Plus auf 1,03 Prozent und damit 13.201,98 Zähler ausweiten - ein neuer Rekordschluss.

Positiv stimmte Anleger, dass weitere Konjunkturstimuli folgen könnten. Außerdem tritt Joe Biden bald sein Amt als neuer US-Präsident an. "Wir sehen das als aus politischer Sicht sehr schöne Ausgangslage für die Märkte", so Anlageexperte Stephane Monier von Lombard Odier laut dpa.

Der schwächer als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht rückte in den Hintergrund.

