10 Fakten zum Börsenhandel am Dienstag

Der deutsche Leitindex DAX dürfte sich am Dienstag etwas erholen, nachdem er am Montag noch auf den tiefsten Stand seit Februar 2017 gefallen war. Vorbörsliche Indikationen prognostizieren einen um 1,6 Prozent festeren Start bei 11.977 Punkten. Die Sorgen um eine Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China ebben zunehmend ab.

2. Asiatische Börsen mit kräftigen Gewinnen

Die wichtigsten asiatischen Indizes legen am Dienstag kräftig zu. Der japanische Leitindex Nikkei 225 steigt um mehr als zwei Prozent, ein nachgebender Yen stützt hier die Kurse. Auf dem chinesischen Festland gewinnt der Shanghai Composite ebenfalls hinzu und auch der Hang Seng in Hongkong kann ein Plus ausweisen. Die Zuversicht steigt, dass eine Lösung im Zollstreit zwischen China und den USA gefunden werden kann.

3. Deutsche Bank sucht angeblich Nachfolger für Chef Cryan

Die krisengeschüttelte Deutsche Bank sucht einem Bericht der britischen Zeitung "Times" zufolge einen Ersatz für Konzernchef John Cryan. Wegen der anhaltend schlechten Geschäfte bei Deutschlands größtem Geldhaus gebe es eine Auseinandersetzung zwischen dem 57-jährigen Briten und Aufsichtsratschef Paul Achleitner über die Strategie der Bank, heißt es.

4. Facebook-Chef Zuckerberg soll vor US-Senatsausschuss aussagen

Facebook-Chef Mark Zuckerberg soll im Zuge des Datenskandals am 10. April vor dem Justizausschuss des US-Senats aussagen. Zuckerberg solle sich darüber auslassen, wie Facebook in der Vergangenheit und künftig mit dem Schutz und der Überwachung von Kundendaten umgehe.

5. Novartis verkauft Anteil an Consumer-Healthcare-JV an GSK

Novartis steigt aus dem Consumer-Healthcare-Joint-Venture mit GlaxoSmithKline (GSK) aus. Der Anteil von 36,5 Prozent werde für 13 Milliarden US-Dollar in bar an den britischen Partner verkauft, teilten die Schweizer mit, die dies als "einen attraktiven Wert" beurteilten.

6. Ströer will Dividende deutlich anheben

Der Werbevermarkter Ströer will zu seinen Aktionären etwas großzügiger sein als Analysten bisher vermutet hatten. Die Dividende solle um 18 Prozent auf 1,30 Euro steigen, teilte das Unternehmen am Dienstagmorgen bei der Vorlage endgültiger Jahreszahlen in Köln mit.

7. Nobelpreisträger Robert Shiller warnt: Trump wird eine "Wirtschaftskrise" auslösen

Nobelpreisträger Robert Shiller warnt, US-Präsident Donald Trump sorge nur für "Chaos" und löse durch die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China eine "Wirtschaftskrise" aus.

8. Juristische Prüfung des Falls Puigdemont geht weiter

Der Fall des in Deutschland festgenommenen ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont beschäftigt weiterhin die Justiz in Schleswig-Holstein. Der 55-Jährige bleibt vorerst in Gewahrsam, wie das Amtsgericht Neumünster am Montagabend entschied. Ein richterlicher Beschluss über eine mögliche Auslieferung Puigdemonts an Spanien noch in dieser Woche gilt als wenig wahrscheinlich.

9. Euro hält Vortagesgewinne

Der Euro hat am Dienstag im frühen Handel die kräftigen Kursgewinne vom Vortag gehalten. Am Morgen kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,2451 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

10. Ölpreise leicht gestiegen

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel etwas zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 70,33 US-Dollar. Das waren 21 Cent mehr als am Vorabend. In der Nacht auf Montag hatte der Brent-Preis zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Ende Januar bei 71,05 Dollar erreicht.

