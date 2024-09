10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX dürfte wenig verändert starten

Der DAX zeigt sich vorbörslich auf Vortagesniveau, nachdem aus den USA feiertagsbedingt keine Vorgaben kamen.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

Die Börsen in Asien zeigen sich am Dienstag etwas tiefer. In Tokio gibt der japanische Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,08 Prozent auf 38.671.31 Punkte nach. Abwärts geht es unterdessen auch auf dem chinesischen Festland: Der Shanghai Composite büsst zwischenzeitlich 0,38 Prozent ein und fällt auf 2.800,44 Einheiten. In Hongkong fällt Hang Seng daneben zeitweise um 0,40 Prozent auf 17.621,20 Indexpunkte.

3. Cathay Pacific streicht Dutzende Airbus-Flüge nach Triebwerksproblemen

Cathay Pacific hat Dutzende von Flügen gestrichen, um seine Flotte von Airbus-350-Jets zu inspizieren, nachdem bei einem der Flugzeuge auf einem Flug in die Schweiz Triebwerksprobleme festgestellt wurden. Zur Nachricht

4. Reaktion auf E-Auto-Zoll: China untersucht kanadische Rapsexporte

Als Reaktion auf die von Kanada verhängten Strafzölle auf in China produzierte E-Autos hat Peking eine Anti-Dumping-Untersuchung zu Importen von kanadischem Raps eingeleitet. Zur Nachricht

5. Hewlett Packard fordert nach Lynchs Tod weiterhin Schadenersatz

Trotz des Tods von Mike Lynch beim Untergang seiner Segeljacht hält HPE an einer Schadenersatzforderung in Milliardenhöhe gegen den britischen Tech-Unternehmer fest. Zur Nachricht

6. Barclays hebt Deutsche Bank auf 'Overweight' und hebt Kursziel an

Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie der Deutschen Bank von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 14 auf 22 Euro angehoben. Zur Nachricht

7. RBC startet Sartorius mit 'Sector Perform' - Ziel 295 Euro

Die kanadische Bank RBC hat Sartorius mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 295 Euro in die Bewertung aufgenommen. Zur Nachricht

8. Neun Jahre nach 'Dieselgate' kommt Ex-VW-Vorstand Winterkorn vor Gericht

Nun also doch: Fast neun Jahre nach dem Auffliegen der Volkswagen-Dieselaffäre soll die Rolle des damaligen Konzernchefs Martin Winterkorn von einem deutschen Strafgericht aufgearbeitet werden. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise zeigen sich am Dienstqag etwas fester Brent kostet zeitweise 77,41 US-Dollar je Barrell, für WTI erden 74,09 US-Dollar fällig.

10. Euro wieder tiefer

Der Euro verliert zum Dollar an Wert und kostete zuletzt 1,1056 US-Dollar.