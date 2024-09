DAX dürften Impulse fehlen -- Asiens Börsen mit überschaubaren Verlusten -- Ex-VW-Vorstand Winterkorn vor Gericht -- Triebwerksprobleme bei Airbus-Jets: Cathay Pacific zieht Konsequenzen

Deutschland Europa USA Asien

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften sich Anleger auch zum Handelsstart am Dienstag zunächst zurückhalten. Der DAX war zum Wochenstart 0,13 Prozent höher bei 18.930,85 Punkten in den Feierabend gegangen. Das am Freitag markierte Rekordhoch von etwa 18.970 Zählern hat damit weiterhin Bestand.

Der TecDAX beendete die Sitzung 0,43 Prozent tiefer bei 3.385,84 Zählern. Auch am Dienstag dürfte es am deutschen Aktienmarkt zunächst verhalten zugehen. Nach den neuesten Rekordständen am Freitag hatte der DAX wenig Bewegung gezeigt und dürfte dies auch am zweiten Handelstag der Woche zunächst nicht tun. Dazu tragen auch fehlende Impulse bei: In den USA waren die Börsen am Montag feiertagesbedingt geschlossen geblieben. Dem Markt stehe der "wichtigste Arbeitsmarktbericht des Jahres" bevor, so Stephen Innes von SPI Asset Management mit Blick auf die US-Jobdaten am Freitag. Die Marktteilnehmer setzten auf eine Bestätigung ihrer enormen Zinssenkungserwartungen durch die US-Notenbank noch bis Jahresende. Jede noch so kleine Enttäuschung könne da massive Auswirkungen auf den Aktienmarkt haben, so der Experte.



Die europäischen Aktienmärkte dürften aufgrund fehlender Impulse wenig verändert starten. Der EURO STOXX 50 kletterte zum Wochenstart um 0,3 Prozent auf 4.973,07 Punkte. Dam Dienstag deutet sich ein Start auf Vortagesniveau an. Wenig Impulse kommen aus Asien, wo die Märkte überschaubare Ausschläge verzeichnen. An der Wall Street wurde am Montag aufgrund des "Labor Day" nicht gehandelt, so dass von dieser Seite keine Vorgaben kommen. Für Bewegung könnte der am Nachmittag zur Veröffentlichung anstehende ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes für August aus den USA sorgen. Im Vorfeld des konjunkturellen Wochenhighlights, dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag, rechnen Experten aber in Europa weiter mit wenig Bewegung. "Wenn der Konsens über den Arbeitsmarktbericht am Freitag mit 165.000 neuen Arbeitsplätzen und einem Rückgang der Arbeitslosenquote auf 4,2 Prozent richtig ist, dann dürfte sich die Erwartung auf eine 25-Basispunkte-Senkung als Auftakt für den Zinssenkungszyklus der Fed am 18. September festigen," erwartet Chris Turner, Analyst bei ING.





An den US-Börsen wird zum Wochenstart wegen des "Labor Day" nicht gehandelt. Der Dow Jones eröffnete den Handel am Freitag zuletzt marginal in Grün. Nachdem der US-Leitindex zunächst in die Verlustzone gerutscht war, konnte er sich im Verlauf letztendlich doch wieder ins Plus vorarbeiten und schloss 0,55 Prozent höher bei 41.562,95 Punkten.

Beim NASDAQ Composite zeigten sich vor dem Wochenende ebenfalls Anfangszuschläge. Die Bullen hatten auch im weiteren Verlauf die Oberhand, zu Handelsschluss betrug der Zuwachs 1,13 Prozent auf 17.713,62 Einheiten. Die freundliche Stimmung am US-Aktienmarkt, die durch den Optimismus bezüglich der Zinspolitik befeuert wird, setzte sich am Freitag fort. Bereits seit einiger Zeit profitieren die US-Börsen von der Aussicht auf bald sinkende Leitzinsen. Im Grunde bleibt nur noch die Frage offen, wie stark die US-Notenbank Fed im September die Zinsen senken wird. Die Inflation stellt kein Hindernis mehr für eine Senkung der Leitzinsen dar - das bewiesen auch einmal mehr die etwas niedriger als erwartet ausgefallenen PCE-Preisindikatoren, die vorbörslich veröffentlicht worden sind. "Es kommt jetzt auf die Konjunktur an, wie schnell und wie deutlich die Zinsen fallen werden", erklärte Commerzbank-Devisenexperte Volkmar Baur gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Unternehmensseitig war nach der NVIDIA-Zahlenvorlage vom Mittwoch Ruhe eingekehrt - die Berichtssaison zum zweiten Quartal des laufenden Jahres war damit so gut wie beendet, nur einige wenige Nachzügler aus der zweiten und dritten Reihe werden noch ihre Bücher öffnen.