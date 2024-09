Nahost-Flugplan

Die Lufthansa Group wird Flüge nach Tel Aviv ab Donnerstag, den 5. September, wieder aufnehmen.

Wie der Airline-Konzern am Montagabend mitteilte, passt er seinen Nahost-Flugplan "aufgrund der aktuellen Situation" erneut an. Demzufolge bleiben Flüge nach Beirut unverändert bis einschließlich 30. September ausgesetzt. Flüge nach Amman und Erbil finden seit dem 27. August wieder statt.

Nach dem derzeit gültigen Lufthansa-Flugplan sind Flüge nach Tel Aviv und Teheran bis einschließlich 4. September ausgesetzt.

Lufthansa: Beobachten die Situation bei Cathay Pacific genau

Die Lufthansa beobachtet die Situation bei Cathay Pacific Airways nach deren Triebwerksproblemen bei einem Airbus A350-1000-Jet genau. "Die Lufthansa Group ist im engen Austausch mit dem Flugzeug- und Triebwerkshersteller", auch wenn sie derzeit keine A350-1000-Maschinen mit dem XWB-97 Triebwerk von Rolls-Royce habe, teilte das Unternehmen auf Anfrage am Dienstag in Frankfurt mit. Cathay Pacific überprüft aktuell ihre gesamte A350-Flotte, also auch Maschinen des Typ 900. Die Fluggesellschaften der Lufthansa Airlines fliegen aktuell 26 Airbus A350-900 mit dem Triebwerk XWB-84.

Cathay Pacific Airways (Cathay Pacific Airways) hatte mehrere Flüge mit Airbus (Airbus SE (ex EADS)) A350-Maschinen gestrichen, nachdem am Montag einer dieser Maschine von Hongkong nach Zürich zum Startort zurückkehren musste. Die Hongkonger Fluggesellschaft begründete dies am Dienstag mit einem Komponentenausfall und kündigte eine Überprüfung aller 48 Maschinen dieses Typs an. Bereits bei 15 der A350-900 und -1000-Fliegern seien die gleichen Triebwerk-Bauteile festgestellt worden, die ausgetauscht werden müssten, hieß es von der Airline ohne Details zu werden. Keine andere Fluggesellschaft hat bisher über solche Probleme berichtet.

Die Lufthansa-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 0,75 Prozent auf 5,80 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones/dpa-AFX)