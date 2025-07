Lufthansa Aktie News: Lufthansa fällt am Nachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Lufthansa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lufthansa-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 7,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 7,20 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Lufthansa-Aktie bis auf 7,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,29 EUR. Zuletzt wechselten 1.471.238 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 8,16 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,30 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (5,38 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lufthansa-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Lufthansa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,300 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,291 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,74 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Lufthansa am 29.04.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,74 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 8,13 Mrd. EUR gegenüber 7,39 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Lufthansa wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Experten taxieren den Lufthansa-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,03 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lufthansa-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Lufthansa-Aktie nimmt Fahrt auf: Jefferies hebt Kursziel an - bleibt aber vorsichtig

Lufthansa-Aktie: Was Analysten im Juni vom Papier halten