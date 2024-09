Verschlankung

Fresenius verkauft eine chilenische Tochter und IV-Produktionsstate und setzt damit die Verschlankung des Produktionsnetzwerks von Fresenius Kabi fort, die der Konzern im Rahmen seiner "Vision 2026" und "#FutureFresenius" angestoßen hat.

Wie der Pharmakonzern mitteilte, hat Fresenius Kabi die Anteile an der chilenischen Tochtergesellschaft Laboratorio Sanderson S.A., an Medifarma übertragen, ein Pharmaunternehmen aus Peru mit starker Präsenz in Lateinamerika. Auch das IV Laboratorio Sanderson-Werk in Santiago de Chile geht an den neuen Eigentümer über.

Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht veröffentlicht. Medifarma will laut Mitteilung die Herstellung des bestehenden Produktportfolios in Chile fortführen. Fresenius Kabi werde weiter im chilenischen sowie dem südamerikanischen Markt präsent sein.

Die Fresenius-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,24 Prozent höher bei 33,45 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)