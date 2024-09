Fokus auf KI

Zwar hinkte Apple Konkurrenten wie NVIDIA in Sachen KI lange Zeit hinterher, doch konnte der iKonzern mit seiner Offensive schließlich überzeugen. Den gemäßigteren Ansatz lobte nun ein Analyst - Apple könnte schon bald eine finanzielle Meisterleistung gelingen.

• Apple mit gemäßigterem KI-Ansatz

• Analyst sieht Chance auf finanzielle Meisterleistung

• Experten zuversichtlich für Apple-Aktie

Apple befinde sich derzeit in einer recht soliden Situation. Denn während die Konkurrenz hohe Ausgaben im Bereich künstliche Intelligenz habe, halte sich der iKonzern diesbezüglich nach wie vor eher zurück, stellte kürzlich Ben Reitzes, Analyst bei Melius Research, fest.

Apples gemäßigter KI-Ansatz

Lange Zeit war Apple nicht wirklich präsent, wenn es um KI ging. Doch dann, während seiner Zahlenvorlage im Mai, hatte der Konzern erste Andeutungen in diese Richtung gemacht. CEO Tim Cook hatte in diesem Rahmen erklärt, Apple könne es kaum erwarten, "zu enthüllen, was wir auf Lager haben". Im Juni folgte dann die Entwicklerkonferenz mit der Vorstellung der KI-Offensive des iKonzerns. Zwar fährt Apple demnach einen gemäßigteren Ansatz, dennoch dürfte der Konzern Konkurrenten wie NVIDIA nicht mehr lange hinterherhinken.

Reitzes schätzt, dass Apples Investitionsausgaben in diesem Geschäftsjahr um etwa 18 Prozent sinken könnten. Die Ausgaben der Konkurrenz sieht er unterdessen klar höher, wie MarketWatch berichtet. So dürften die Kosten etwa von Microsoft, Meta Platforms, Alphabet oder Amazon um rund 34 Prozent oder mehr steigen.

iKonzern vor finanzieller Meisterleistung

In diesem Rahmen könnte Apple - im Gegensatz zur Konkurrenz - einen freien Cashflow vor dem Nettogewinn verzeichnen, merkte Reitzes weiter an und bezeichnete dies als finanzielle Meisterleistung für Unternehmen dieser Größe. "Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz hat sich der freie Cashflow drastisch vom Nettogewinn abgekoppelt, während die Investitionsausgaben in die Höhe schnellen - während Unternehmen, die einen dauerhaft über dem Nettogewinn liegenden freien Cashflow erwirtschaften, Mangelware sind", zitiert MarketWatch die Einschätzung Reitzes aus einer Kundenmitteilung. Der Analyst ist der Meinung, dass Apple "im Moment einen strukturell über dem Nettogewinn liegenden freien Cashflow erwirtschaften kann, da die Umsätze in den nächsten Jahren anziehen - während viele andere das nicht können". Auf Investoren könnte daher ein "übermäßiges Dividenden- und Rückkaufwachstum in den nächsten drei Jahren" zukommen, erwartet Reitzes.

Analysten zuversichtlich für Apple-Aktie

An der NASDAQ hat die Apple-Aktie seit Jahresbeginn um rund 19 Prozent zugelegt und kostete zuletzt 229,00 US-Dollar. Melius Research gab dem Papier zuletzt ein "Kaufen"-Rating, wie Benzinga berichtet. Das Kursziel liegt derweil bei 265,00 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 15,7 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau gleichkommen würde. Die Citigroup erhöhte ihr Kursziel unterdessen von 210,00 auf nun 255,00 US-Dollar und vergab ebenfalls ein "Kaufen"-Rating. Auch Canaccord Genuity Group, BBA Securities sowie Loop Capital erhöhten ihre Kursziele und Ratings.

Das durchschnittliche Kursziel bei TipRanks liegt bei 249,00 US-Dollar - ein Aufschlag von rund 8,7 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs. Von 34 Analysten bewerten 24 die Aktie zu kaufen, neun zum Halten und ein Experte rät, das Papier zu verkaufen.

