Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für Airbus SE (ex EADS)-Aktie

Das Analysehaus Jefferies hat Airbus auf "Buy" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Der europäische Luftfahrtkonzern und US-Konkurrent Lockheed Martin hätten ihre Angebote für die Entwicklung eines neuen Militärhubschraubers für die britischen Streitkräfte wegen nicht erfüllbarer Anforderungen zurückgezogen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Somit verbleibe der italienische Konzern Leonardo als einziger Bieter für die Ausschreibung. Dies und andere Prioritäten der neuen Regierung könnten das gesamte Programm zur Disposition stellen.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) befand sich um 13:36 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 137,92 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 16,01 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 105.518 Airbus SE (ex EADS)-Aktien. Auf Jahressicht 2024 gewann der Anteilsschein 0,2 Prozent. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) am 30.10.2024 präsentieren.

