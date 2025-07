Airbus SE Aktie News: DAX Aktie Airbus SE am Mittag mit Kursplus

Airbus SE im Fokus

Die Aktie von Airbus SE zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Airbus SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 186,10 EUR.

Die Airbus SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 186,10 EUR. Die Airbus SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 186,66 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 185,32 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 48.670 Airbus SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Airbus SE-Aktie ist somit 0,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.10.2024 bei 124,74 EUR. Abschläge von 32,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,73 EUR. Im Vorjahr hatte Airbus SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 189,67 EUR.

Airbus SE veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,01 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Airbus SE 0,76 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Airbus SE mit einem Umsatz von insgesamt 13,54 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,83 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 5,55 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Airbus SE wird am 30.07.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,46 EUR je Airbus SE-Aktie belaufen.

