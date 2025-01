10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX dürfte bei Rekordjagd Pause einlegen

Der DAX zeigt sich vorbörslich mit leichten Verlusten, nachdem er an vier aufeinanderfolgenden Handelstagen Rekordstände erzielt und am Vortag erstmals über die 21.000-Punkte-Marke gestiegen war.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

An den asiatischen Börsen ist am Dienstag keine einheitliche Richtung auszumachen. In Tokio legte der japanische Leitindex Nikkei 225 0,32 Prozent zu und schloss bei 39.027,98 Punkten. In China sind unterdessen leicht rote Vorzeichen zu sehen: Der Shanghai Composite gibt zwischenzeitlich 0,15 Prozent auf 3.239,48 Zähler ab. Etwas freundlicher zeigt sich der Markt in Hongkong, wo es für den Hang Seng zuletzt um 0,81 Prozent auf 20.087,17 Punkte nach oben ging.

3. Bitcoin entfernt sich weiter vom Rekordhoch

Der Bitcoin hat am Dienstag die Verluste aus dem späten Montagshandel ausgeweitet. Zur Nachricht

4. Netflix-Zahlen ante portas

Der Streaming-Riese Netflix wird nach US-Börsenschluss Anlegern einen Blick in die Bücher gewähren. Zum Ausblick

5. Trump jetzt offiziell US-Präsident: Das kommt jetzt auf die USA und die Welt zu

Donald Trump plant nach seinem Amtsantritt tiefgreifende Veränderungen in der US-Regierung und -Politik. Das sind seine Pläne. Zur Nachricht

6. Kontron will 2025 operativ noch mehr verdienen - Prognose 2024 erreicht

Der österreichische Technologiekonzern Kontron will nach einem Umsatz- und Ergebnissprung im vergangenen Jahr weiter zulegen. Zur Nachricht

7. BVB: Matthäus bringt Jogi Löw als Trainer ins Spiel - Schlotterbeck sieht Team in der Pflicht

"Ich glaube, dass die Mannschaft natürlich in der Bringschuld ist. Der Trainer gibt uns einen Plan. Wir haben ihn die letzten drei Spiele nicht so umgesetzt, wie wir es wollten", sagte der BVB-Innenverteidiger vor dem Spiel in der Champions League beim FC Bologna Zur Nachricht

8. LEG rechnet 2025 nur mit weiterer Stabilisierung - Vorsicht bei Akquisitionen

Der Wohnimmobilienkonzern LEG Immobilien blickt nur verhalten optimistisch auf das neue Jahr. Zur Nachricht

9. WTI-Ölpreise unter Druck

Die Ölpreise zeigen sich am Dientag uneinheitlich. WTI verliert und kostet 76,60 US-Dollar je Barrel, Brent notiert bei 79,90 US-Dollar unterdessen wenig verändert.

10. Euro verliert zum Dollar

Der Euro fällt wieder unter die Marke von 1,04 US-Dollar, am Morgen sind 1,0368 US-Dollar zu sehen.