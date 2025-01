BVB-Krise

Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund sieht sich und seine Mitspieler gegenüber Trainer Nuri Sahin in der Pflicht.

"Ich glaube, dass die Mannschaft natürlich in der Bringschuld ist. Der Trainer gibt uns einen Plan. Wir haben ihn die letzten drei Spiele nicht so umgesetzt, wie wir es wollten", sagte der Innenverteidiger vor dem Spiel in der Champions League beim FC Bologna (Dienstag, 21.00 Uhr/Amazon Prime Video).

Der BVB hat in der Bundesliga zuletzt dreimal in Serie verloren. Bei einer weiteren Niederlage wird es für Sahin eng. Trotz des großen Drucks erlebe er den Coach "sehr fokussiert, sehr klar", sagte Schlotterbeck (25). Anders als in der Liga zeigte der BVB in der Königsklasse bislang größtenteils überzeugende Leistungen.

Dortmund liegt vor dem vorletzten Spieltag auf Rang neun von 36. "Ich hoffe, wir kriegen den Switch hin in diesen Champions-League-Modus, weil wir uns dort in dieser Saison bisher Selbstvertrauen geholt haben", sagte Schlotterbeck.

Matthäus zu BVB-Misere: Mit Löw wäre Ruhe drin

Lothar Matthäus hat den früheren Bundestrainer Jogi Löw (64) als Interimstrainer beim kriselnden BVB ins Spiel gebracht. "Vorübergehend würde ich sagen, dass es eine Lösung wäre - langfristig nicht", sagte der deutsche Fußball-Rekordnationalspieler (63) bei Sky und ergänzte: "Wenn Jogi Löw da vorne stehen würde - das war ja damals mit Franz Beckenbauer bei den Bayern auch so, wenn der Franz da war, dann war Ruhe drin."

"Ich weiß nicht, was Borussia jetzt vorhat. Vielleicht könnte das also eine Idee für die nächsten vier Monate beim BVB sein. Dass man sagt: Wir haben uns vor der Saison vielleicht zu viel von Nuri Sahin erwartet", erklärte Matthäus: "Deswegen wäre Jogi Löw für mich eine Möglichkeit, um erst mal Ruhe reinzubringen und sich dann langfristig um einen neuen Trainer zu kümmern."

Löw will eigentlich kein Bundesliga-Trainer sein

Löw hat seit seinem Aus bei der deutschen Nationalmannschaft nach der enttäuschenden Europameisterschaft 2021 keinen Trainerjob mehr übernommen. Im vergangenen November hatte er eine künftige Aufgabe als Bundesliga-Coach erneut ausgeschlossen. Sollte aber ein Verband wegen des Nationaltrainerjobs anklopfen, könne er sich eine Rückkehr vorstellen, hatte der Weltmeister-Trainer von 2014 bei SWR Sport gesagt.

