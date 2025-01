Nach Trump-Inauguration: Asiens Börsen uneinheitlich -- LEG rechnet 2025 nur mit weiterer Stabilisierung - Vorsicht bei Akquisitionen.

Deutschland Europa USA Asien

Am deutschen Aktienmarkt gab es zum Wochenstart einen neuen Rekord. Der DAX ist mit einem marginalen Abschlag in den Handel eingestiegen und wagte sich anschließend nach oben. Bei 21.054,60 Punkten wurde ein neuer Rekord erreicht womit er die Marke von 21.000 Punkten erstmals übersteigen konnte. Letztendlich ging er 0,42 Prozent höher bei 20.990,31 Punkten in den Feierabend.

Der TecDAX startete daneben etwas höher und konnte nach einem Ausflug an die Nulllinie weiterhin steigen. Zum Handelsende notierte er 0,67 Prozent fester bei 3.610,75 Einheiten. Der Tag fällt mit der Amtseinführung von Donald Trump als 47. Präsident der Vereinigten Staaten zusammen. Trump, ein Republikaner, übernimmt das Präsidentenamt in Washington von Joe Biden, der zuvor als Demokrat im Weißen Haus amtierte. "Die Agenda der neuen Trump-Regierung wird maßgeblich mitbestimmen, wie sich die Aktienmärkte in den kommenden Monaten entwickeln werden", schrieb am Morgen der Aktienexperte Nelson Yu vom Vermögensverwalter Alliance Bernstein. Wie die LBBW am Freitag mitteilte, liegt der Fokus darauf, welche Dekrete Trump gleich zu Beginn seiner Amtszeit unterzeichnen wird. Die Kursgewinne wurden durch einen Bericht des "Wall Street Journal" ausgelöst, so dpa-AFX. Darin hieß es, dass die Administration des neuen US-Präsidenten Donald Trump am Tag seiner Amtseinführung keine neuen Importzölle verhängen wolle. Stattdessen plane er, die Behörden anzuweisen, die Handelsbeziehungen zu China sowie zu den Nachbarn in Amerika zu überprüfen. Aus den USA waren am Montag unterdessen zumindest von Seiten der Finanzmärkte keine Impulse zu erwarten, dort bleiben die Börsen wegen des Feiertages Martin Luther King Jr. Day zum Wochenstart geschlossen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den europäischen Börsen verlief der Handel in ruhigen Bahnen. Der EURO STOXX 50 zeigte sich zum Auftakt mit einem kleinen Plus und machte auch anschließend leichte Gewinne. Letztendlich stieg er um 0,31 Prozent auf 5.164,44 Zähler an. Damit verlief der Handel wenig aufregend und es blieb auch im Handelsverlauf ruhig, da am Montag in den USA aufgrund eines Feiertages kein Handel stattfindet. Im Fokus stand diesmal die Politik: Die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten rückt in den Mittelpunkt. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass bereits in den ersten Stunden nach der Amtseinführung eine Reihe politischer Maßnahmen angekündigt werden. Donald Trump hat in der Vergangenheit Zollerhöhungen, Steuersenkungen und Einwanderungsbeschränkungen angekündigt, was nach Einschätzung von Volkswirten zu steigender Inflation und höheren Zinsen in den USA führen könnte.Besondere Aufmerksamkeit galt zudem dem US-Dollar. Laut der Commonwealth Bank of Australia könnten die größten Bewegungen am Devisenmarkt zu beobachten sein - der Greenback könnte an Wert verlieren. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen legten zum Wochenstart feiertagsbedingt eine Handelspause ein. Der Dow Jones war am Freitag 0,78 Prozent höher bei 43.487,83 Punkten aus dem Handel gegangen.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss bei 19.630,20 Zählern (+1,51 Prozent). Wegen eines Feiertages (Martin Luther King Jr. Day) ruhte der Handel in den USA am Montag. Zum Wochenstart wurde zudem der neue US-Präsident Donald Trump in sein Amt eingeführt und hat bereits im Vorfeld angekündigt, direkt am ersten Tag im Amt mehrere Dekrete unterzeichnen zu wollen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken