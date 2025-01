JP Morgan Chase & Co. bescheinigt Neutral für Siemens Energy-Aktie

Analyse im Fokus

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Akash Gupta hat sich das Siemens Energy-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor den Quartalszahlen aus dem Kapitalgütersektor auf "Neutral" belassen. Allein mit Blick auf die Endabnehmermärkte zähle der Hersteller von Energie- und Elektrotechnik zu den am besten positionierten Unternehmen im Sektor, schrieb Analyst Akash Gupta in seinem am Montag vorliegenden Sektorausblick. Das Unternehmen liege in dieser Betrachtung hinter der dänischen Vestas auf Platz zwei.

Um 12:18 Uhr fiel die Siemens Energy-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 50,18 EUR ab. Zuletzt wechselten via XETRA 1.175.128 Siemens Energy-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2025 um 0,4 Prozent nach unten.

