Kursgewinne

Aktien von KI-Unternehmen und Chipherstellern gehören am Dienstag zu den Gewinnern am US-amerikanischen Börsenparkett. Das steckt dahinter.

• Palantir, Intel und AMD gefragt

• Trump macht Biden-Politik in Teilen rückgängig

• Gerüchte um Intel und Elon Musk



Aktien von Palantir gewinnen vorbörslich an der NASDAQ 1,99 Prozent auf 73,20 US-Dollar, während Intel-Titel ein Plus von 2,84 Prozent auf 22,10 US-Dollar verzeichnen. Auch bei AMD sind Kursgewinne von 0,90 Prozent auf 122,55 US-Dollar zu sehen. Auch wenn die Aktien aus unterschiedlichen Branchen stammen, der Grund für die Kursaufschläge ist der Gleiche und heißt: Donald Trump.

Trump nimmt Biden-Anordnung zurück

Der am Vortag vereidigte Republikaner hat direkt an seinem ersten Tag im Amt zahlreiche Dekrete erlassen. Darüber hinaus machte der nunmehr 47. Präsident der Vereinigten Staaten aber auch eine Reihe von politischen Aktionen seines direkten Amtsvorgängers, Joe Biden, rückgängig.

So widerrief er unter anderem eine Anordnung des Demokraten aus Oktober 2023, die darauf abgezielt hatte, die Risiken der KI für Verbraucher und die nationale Sicherheit zu begrenzen. Der Softwarehersteller Palantir ist einer der größten Nutznießer dieses Schrittes.

Wird es nun auch für Chiphersteller wieder leichter?

Die Rücknahme der Biden-Anordnung lässt Anleger offenbar hoffen, dass Trump auch in anderen Bereichen der Politik seines Vorgängers entgegenwirken könnte. So kaufen sich Marktteilnehmer etwa verstärkt in Halbleiterunternehmen ein, in der Hoffnung, dass Beschränkungen für Chiphersteller, die Biden erlassen hatte, unter Trump wieder fallen könnten.

Im Falle von Intel wirken zudem Übernahmegerüchte weiter kurstreibend, die bereits im Freitagshandel für kräftige Aufschläge gesorgt hatten. Gerüchtehalber könnte bei einer möglichen Übernahme ein anderer Branchenriese eine Rolle spielen, auch der Name Elon Musk fällt in diesem Zusammenhang. Einer der meistbeachteten Halbleiteranalysten Dylan Patel, der das Forschungsunternehmen Semi Analysis leitet, hatte am Freitag die Spekulationen durch ein Posting auf X befeuert:

Elon's jet is in Florida.

Global Foundries jet is in Florida.

Qualcomm's jet is in Florida.

In case anyone was wondering what's going on with Intel...

They are at Mar-a-Lago.

Make America Great Again can only be true if Intel is saved. - Dylan Patel (@dylan522p) January 17, 2025

"Elons Jet ist in Florida. Der Jet von Global Foundries ist in Florida. Der Jet von Qualcomm ist in Florida. Falls sich jemand fragt, was mit Intel los ist … Sie sind in Mar-a-Lago. "Make America Great Again" kann nur wahr werden, wenn Intel gerettet wird", schrieb der Experte.



Redaktion finanzen.net