JP Morgan Chase & Co. gibt Merck-Aktie Overweight

Merck-Analyse im Fokus

Das Merck-Papier wurde von JP Morgan Chase & Co.-Analyst Richard Vosser genauer unter die Lupe genommen.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach einer Medizinkonferenz mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Overweight" belassen. Dort habe Chef Peter Guenter den Pharma- und Chemiekonzern als sehr gut positioniert für Wachstum in China beschrieben, schrieb Analyst Richard Vosser in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Offen seien die Darmstädter für Zukäufe in einer Größenordnung zwei bis vier Milliarden Euro.

Aktieninformation im Fokus: Die Merck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der JP Morgan Chase & Co.-Empfehlung

Das Papier von Merck konnte um 12:17 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 141,65 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 34,13 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.905 Merck-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2025 um 1,3 Prozent nach oben.

