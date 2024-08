10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX erholt erwartet

Der DAX zeigt sich rund eine Stunde vor Handelsstart 0,97 Prozent im Plus bei 17.508,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins - Nikkei zieht kräftig an

Nachdem es in Tokio am Montag zu einem regelrechten Börsencrash kam, setzt am Dienstag eine Gegenbewegung ein. So steigt der japanische Leitindex Nikkei 225 aktuell 9,08 Prozent auf 34.315,41 Zähler. (Stand 7.42 Uhr MESZ)

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil 0,31 Prozent auf 2.851,69 Einheiten ab. Daneben fällt der Hang Seng in Hongkong 0,03 Prozent auf 16.693,14 Punkte.

3. Zalando fährt mehr Gewinne - CFO geht

Zalando hat im zweiten Quartal den Gewinn überproportional zum Umsatz und Bruttowarenwertvolumen GMV gesteigert und dabei die Margen verbessert. Zur Nachricht

4. adidas-Aktie schwächer: Vorstandsmitglied Martin Shankland scheidet aus dem Amt

adidas verliert Vorstandsmitglied Martin Shankland. Zur Nachricht

5. US-Bilanzflut geht mit Uber, Reddit, Airbnb, Super Micro Computer und Rivian weiter

Anleger dürften heute mit Spannung einige US-Bilanzen erwarten. So legen Uber, Reddit, Airbnb, Super Micro Computer und Rivian ihre Bücher offen. Zu Terminen und Ausblicken der US-Giganten

6. Carl Zeiss Meditec mit Einbruch des operativen Gewinns

Carl Zeiss Meditec hat wie erwartet im dritten Geschäftsquartal 2023/24 (per Ende Juni) weniger verdient, seine Mitte Juni gesenkte Ergebnisprognose aber noch einmal leicht angehoben. Zur Nachricht

7. Fraport verdient mehr als erwartet

Der Flughafenbetreiber Fraport hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt und unter dem Strich mehr verdient als am Markt erwartet. Zur Nachricht

8. RATIONAL steigert Marge überraschend

Der Großküchenausstatter RATIONAL hat im zweiten Quartal seinen Gewinn überporportional zum Umsatz gesteigert. Zur Nachricht

9. Google unterliegt im US-Wettbewerbsprozess

Google muss eine empfindliche Niederlage gegen US-Wettbewerbshüter einstecken. Zur Nachricht

10. Palantir meldet Umsatzsprung

Palantir vermeldete nach der Schlussglocke an den US-Börsen seine Kennzahlen zum zweiten Quartal 2024. Zur Nachricht