Erholung nach Ausverkauf: Nikkei schießt hoch - Chinas Börsen etwas tiefer -- Zalando-Gewinne ziehen an - CFO geht -- Google verliert US-Wettbewerbsprozess -- RATIONAL, Palantir, Lucid im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt legte im Sog eines Börsenbebens in Japan einen äußerst schwachen Wochenstart hin. Der DAX begann die Montagssitzung bereits im Minus und gab dann direkt weiter nach. Dabei riss zeitweise sogar die Marke von 17.100 Punkten. Bis zum Handelsende konnte er seine Verluste etwas eingrenzen, ging aber dennoch 1,82 Prozent tiefer bei 17.339,00 Punkten in den Feierabend.

Der TecDAX startete etwas leichter und weitete seine Verluste dann merklich aus. Er beendete die Sitzung 1,70 Prozent schwächer bei 3.194,79 Zählern. Der deutsche Leitindex begann die neue Woche so, wie die vorige geendet hatte: extrem schwach. Die Euphorie der Anleger ist innerhalb weniger Tage in Angst umgeschlagen. Anleger nehmen einen Großteil ihrer vorherigen Gewinne mit. Nach dem Kursrutsch in der Vorwoche im Zuge schwacher Weltbörsen und der Angst vor einer Rezession in den USA riss der DAX direkt zum Handelsstart die viel beachtete 200-Tage-Linie, die Hinweise auf den längerfristigen Trend gibt. Der technische Indikator liegt derzeit bei 17.399 Punkten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die europäischen Märkte gaben am Montag kräftig ab. So gab der EURO STOXX 50 bereits zum Handelsstart nach und grub sich dann tiefer in die Verlustzone ein. Letztlich notierte er 1,45 Prozent im Minus bei 4.571,60 Punkten. Angesichts der stark zugenommenen Sorgen vor einer US-Rezession und des Paradigmenwechsels der japanischen Notenbank - erstmals seit Jahrzehnten drehte sie an der Zinsschraube - hat sich die Stimmung der Anleger in sehr kurzer Zeit verdunkelt. Auch die Berichtssaison laufe lange nicht so gut wie erhofft, hieß es in Marktkreisen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Der Rücksetzer an den US-Aktienmärkten setzte sich am Montag fort. Der Dow Jones baute seine anfänglichen Verluste anschließend weiter aus und beendete die Sitzung letztlich 2,60 Prozent tiefer bei 38.703,27 Punkten.

Der NASDAQ Composite konnte hingegen seine frühen Verluste etwas eingrenzen, verharrte aber dennoch tief im Minus und schloss 3,43 Prozent schwächer bei 16.200,08 Zählern. Die Stimmung wurde zuletzt belastet von Sorgen über eine drohende Rezession in den USA. Diese hatten schon die zunehmenden Hoffnungen auf eine Zinssenkung der US-Notenbank im September in den Hintergrund gedrängt. Besonders große Tech-Titel, die die Zugpferde der Rekordjagd der vergangenen Wochen und Monate waren, standen stark unter Druck. Sie wurden jetzt am stärksten gemieden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken