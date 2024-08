Chinesische Dominanz

Laut einer neuen Analyse der Marktforschungsfirma Canalys scheinen sich die Machtverhältnisse im chinesischen Markt für Smartphones gerade grundlegend zu verändern. Während die fünf größten Produzenten allesamt aus China kommen, liegt Apple abgeschlagen auf Platz sechs.

Marktübersicht und Wachstum

Die neueste Analyse der Marktforschungsfirma Canalys zeigt, dass der chinesische Hersteller VIVO mit 13,1 Millionen verkauften Einheiten und einem Marktanteil von neunzehn Prozent den Spitzenplatz einnimmt. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Verkäufe laut der Analyse um fünfzehn Prozent. Der ebenfalls aus China stammende Hersteller OPPO liegt laut der Analyse auf Platz zwei mit 11,3 Millionen ausgelieferten Geräten. Auf dem dritten Platz befindet sich der ebenfalls aus China stammende Produzent HONOR mit 10,7 Millionen Einheiten, gefolgt von Huawei mit 10,6 Millionen Einheiten auf Platz vier. Xiaomi kehrte mit einem Wachstum von siebzehn Prozent und zehn Millionen ausgelieferten Geräten in die Top fünf zurück. Insgesamt verzeichnete der chinesische Markt laut Analyse ein jährliches Wachstum von zehn Prozent, wobei die Auslieferungen über 70 Millionen Einheiten betrugen.

Apple büßt Marktanteile ein

Apple fiel laut der Analyse auf den sechsten Platz zurück und erreichte nur noch einen Marktanteil von 14 Prozent, was einem Rückgang von zwei Prozent im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres entspricht.

Lucas Zhong, Research Analyst bei Canalys, hob in der Analyse hervor, dass dies das erste Quartal in der Geschichte sei, in dem einheimische Hersteller alle Top-5-Positionen innehaben. Die Strategien der chinesischen Anbieter für High-End-Produkte und ihre enge Zusammenarbeit mit lokalen Lieferketten würden sich sowohl in Bezug auf Hardware als auch Software auszahlen. Besonders HONORs neuestes Magic V3, das Generative KI nutze, habe das Benutzererlebnis bei faltbaren Geräten erheblich verbessert.

Toby Zhu, Senior Analyst bei Canalys, prognostiziert, dass verschiedene Trends die Marktlandschaft in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 beeinflussen könnten: die Markteinführung von Huaweis HarmonyOS Next, die Investitionen lokaler Anbieter in KI-Infrastrukturen und die Entwicklung eigener Modelle. Auch die intensive inländische Konkurrenz könnte dafür sorgen, dass zunehmend ins Ausland expandiert wird.

