• Heiße Temperaturen drosseln Ladegeschwindigkeit

• Handtuch schützt vor Sonne

• Tesla bittet Nutzer, Handtuch-Trick zu unterlassen



Unter Tesla-Fahrern hat sich ein neuer Trend entwickelt, der angeblich die Ladegeschwindigkeit erhöhen soll. Dabei wickeln sie ein nasses Handtuch um den Griff des Ladekabels. Laut InsideEVs funktioniert dieser Trick am besten bei V2-Superchargern. Diese Stationen hätten keine gekühlten Kabel, was bedeute, dass sich die Griffe an heißen Tagen schnell erhitzen können. Dies führe dazu, dass die Temperatursensoren automatisch die Ladegeschwindigkeit drosseln, um eine sichere Ladung zu gewährleisten. Das nasse Handtuch würde den Griff dann vor Sonnenlicht schützen, wodurch eine höhere Ladegeschwindigkeit erreicht werden kann. Laut InsideEVs funktioniert der Trick bei den neueren V3-Stationen nur beim Cybertruck.

In einer Antwort auf einen Post auf der Plattform X (ehemals Twitter) von InsideEVs, in dem behauptet wurde, dass man den Handtuch-Trick nutzen könne, um die Ladegeschwindigkeit zu erhöhen, machte Tesla klar, dass Nutzer den Trick lieber nicht anwenden sollten. Die Nutzung des nassen Tuchs würde die Ladeleistung nicht erhöhen und stattdessen die Temperaturüberwachung stören, was die Gefahr einer Überhitzung oder anderweitigen Beschädigung erhöhen würde.

Placing a wet cloth on Supercharger cable handles does not increase charging rates and interferes with temperature monitors creating risk of overheating or damage. Please refrain from doing this so our systems can run correctly, and true charging issues can be detected by our…