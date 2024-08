Airbus SE (ex EADS)-Analyse: Airbus SE (ex EADS)-Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Sell bewertet

Aktieneinstufung

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Philip Buller hat eine ausführliche Untersuchung des Airbus SE (ex EADS)-Papiers durchgeführt.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Airbus auf "Sell" mit einem Kursziel von 109 Euro belassen. Mit den Auslieferungen befinde sich der Flugzeugbauer im Plan, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Ziele seien allerdings ambitioniert.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Airbus SE (ex EADS)-Aktie am Tag der Analyse

Um 13:21 Uhr konnte die Aktie von Airbus SE (ex EADS) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 133,80 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 18,54 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 162.273 Airbus SE (ex EADS)-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresanfang 2024 ging es für die Aktie um 2,8 Prozent abwärts. Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte Airbus SE (ex EADS) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

