10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Der DAX dürfte am Donnerstag wieder mit Verlusten starten. In vorbörslichen Indikationen zeigt sich das Börsenbarometer 0,18 Prozent tiefer bei 13.120 Punkten.

2. Börsen in Fernost legen zu

An den Börsen in Fernost zeigen sich am Donnerstag Gewinne. In Tokio zeigt sich der japanische Leitindex Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 0,25 Prozent fester bei 26.214 Punkten. Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 1,3 Prozent auf 3.310 Einheiten hoch. Der Hang Seng in Hongkong weist derweil bei 21.411 Zählern ein Plus von 1,92 Prozent aus.

3. Tesla-Werke in Austin und Grünheide verbrennen offenbar Milliarden

Teslas neue Autofabriken in Grünheide bei Berlin und im texanischen Austin verlieren laut Konzernchef Elon Musk derzeit "Milliarden an Dollar". Musk bezeichnete die Fabriken in einem am Mittwoch veröffentlichten Video-Interview als "gigantische Geldverbrennungsöfen". Zur Nachricht

4. Microsoft warnt Verbündete der Ukraine vor russischen Hackern

Russische Hacker greifen nach Erkenntnissen von Microsoft in großem Stil westliche Verbündete der Ukraine an. Sie nähmen insbesondere Regierungscomputer in Nato-Ländern ins Visier, warnte der Software-Konzern in der Nacht zum Donnerstag. Zur Nachricht

5. In Verhandlungen zu russischer Getreideblockade kommt Bewegung

Die Verhandlungen zum Durchbrechen der russischen Getreide-Blockade in der Ukraine machen offenbar Fortschritte. UN-Sicherheitsratskreise bestätigten der Deutschen Presse-Agentur die Möglichkeit eines Treffens der Konfliktparteien zusammen mit UN-Generalsekretär António Guterres in der Türkei - womöglich schon in der kommenden Woche. Zur Nachricht

6. Anthony Hopkins ist auf der Suche nach NFTs

Der oscargekrönte Schauspieler Anthony Hopkins sucht nach NFTs. Dafür bittet er andere US-Bekanntheiten um Hilfe, die bereits als NFT-Enthusiasten bekannt sind. Zur Nachricht

7. EU-Kandidat Ukraine: Brüsseler Gipfel vor historischer Entscheidung

Die Europäische Union entscheidet an diesem Donnerstag bei einem Gipfel-Treffen in Brüssel darüber, ob die von Russland angegriffene Ukraine den Status eines EU-Beitrittskandidaten bekommt. Vor den Beratungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und seinen Kollegen zeichnete sich breite Unterstützung für die entsprechende Empfehlung der EU-Kommission ab. Eine Entscheidung muss jedoch einstimmig von allen 27 Staaten getroffen werden. Zur Nachricht

8. Bekannter Apple-Analyst mit Infos zum neuen iPad Pro: Das dürfen Apple-Fans erwarten

Seit geraumer Zeit mehren sich Spekulationen, dass der Techkonzern Apple an einem neuen iPad Pro arbeitet. Ein Analyst hat die Gerüchteküche nun erneut befeuert. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise präsentieren sich am Donnerstagmorgen mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,80 auf 104,39 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,70 auf 106,95 Dollar zurückfiel.

10. Euro stabil über 1,05 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstagmorgen stabil über der Marke von 1,05 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,0565 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Euro-Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0521 Dollar festgelegt.

