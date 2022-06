Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen überwiegend freundlich -- Tesla-Werke in Austin und Grünheide verbrennen offenbar Milliarden

Der deutsche Aktienmarkt verblieb am Mittwoch weiter unter deutlichem Abgabedruck.

Der DAX eröffnete die Sitzung tiefer und fiel im Laufe des Vormittags zeitweise unter die psychologisch wichtige 13.000-Punkte-Marke. Am Nachmittag notierte er zwar wieder über der Schwelle, jedoch nach wie vor mit Abgaben. Das deutsche Börsenbarometer ging mit einem Minus von 1,11 Prozent auf 13.144,28 Einheiten in den Feierabend. Der TecDAX bewegte sich seit dem Start in den Handelstag ebenfalls tief im Minus. Letztendlich schaffte er es aber 0,25 Prozent ins Plus bei 2.857,24 Punkten.

Nach einem Stabilisierungsversuch am Dienstag ging es am Mittwoch am deutschen Aktienmarkt wieder klar abwärts. Im Fokus der Anleger blieb nach wie vor die hohe Inflation, das entschlossene Gegensteuern der Notenbanken mit ihren Zinserhöhungen und die damit verbundenen Rezessionsängste. Die Stimmung am Markt blieb damit weiter angespannt.

