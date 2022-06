Goldpreis: Powell weniger "falkenhaft" als erwartet

Werbung Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln (schon ab 100 €) Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Nutzen Sie Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Roh­stoffen mit attraktiven Hebeln und kleinen Spreads! Mit nur 100 Euro können Sie mit dem Handeln beginnen und mit Hebel z. B. von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren. Jetzt informieren Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung.

Obwohl Powell selbst einen Riesenzinsschritt um 100 Basispunkte nach oben nicht generell ausgeschlossen hat, honorierten die Marktakteure die Aussagen zur Robustheit der US-Wirtschaft. Am Nachmittag stehen diverse Einkaufsmanagerindizes zur Bekanntgabe an, welche diese Sichtweise belegen könnten. Laut einer von Trading Economics veröffentlichten Umfrage unter Analysten sollen sich die von S&P ermittelten Indikatoren zwischen 53,5 und 56 Zählern bewegen und somit markantes Wirtschaftswachstum anzeigen. Der in dieser Woche zu verzeichnende Rebound wichtiger US-Aktienindizes hat beim weltgrößten Gold -ETF SPDR Gold Shares jedoch zu Abflüssen geführt. Seit vergangenen Freitag hat sich dessen gehaltene Goldmenge von 1.075,54 auf 1.071,77 Tonnen reduziert.Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Goldpreis mit etwas schwächeren Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der am aktivsten gehandelte Future auf Gold (August) um 5,10 auf 1.833,30 Dollar pro Feinunze.

Rohöl: API meldet unerwartetes Lagerplus

Wegen des US-Feiertags am Montag wurde der Wochenbericht des American Petroleum Institute erst am Mittwochabend veröffentlicht. Statt eines prognostizierten Rückgangs um 1,43 Millionen Barrel war ein beträchtlicher Lagerzuwachs in Höhe von 5,6 Millionen Barrel gemeldet worden. Anhaltende Rezessionssorgen trübten ebenfalls die Stimmung. So hält zum Beispiel Fed-Cef Powell in den USA eine Rezession für möglich. Analysten der Citigroup und der Deutschen Bank taxieren die Wahrscheinlichkeit für eine weltweite Rezession auf immerhin 50 Prozent. Neue Impulse könnten die Ölmärkte am Nachmittag erfahren. Dann stehen mit den wöchentlichen Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe (14.30 Uhr) und dem EIA-Wochenbericht (17.00 Uhr) wichtige Konjunkturindikatoren auf der Agenda.



Am Donnerstagmorgen präsentierte sich der Ölpreis mit nachgebenden Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 1,80 auf 104,39 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 1,70 auf 106,95 Dollar zurückfiel.





