10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Am Donnerstag dürfte der DAX fester in den Handel gehen. Rund eine Stunde vor Handelsstart zeigt er sich 0,35 Prozent höher bei 13.756,70 Punkten. Damit folgt das deutsche Börsenbarometer der freundlichen Tendenz der Wall Street.

2. Börsen in Fernost stärker In Tokio wird heute feiertagsbedingt nicht gehandelt, der Nikkei ging am Mittwoch mit Einbußen in Höhe von 0,65 Prozent auf 27.819,33 Zähler aus dem Handel.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite zeitweise 1,18 Prozent auf 3.268,02 Punkte (Stand: 7:05 Uhr MEZ) zu. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt sogar 1,79 Prozent auf 19.959,31 Zähler.

3. Daimler Truck schlägt Erwartungen im zweiten Quartal

Daimler Truck hat im zweiten Quartal den Umsatz und das Ergebnis stärker erhöht als erwartet und den Ausblick für das laufende Jahr bekräftigt.

Zur Nachricht

4. Siemens schneidet schlechter als erwartet ab - Prognose angepasst

Bei Siemens hat sich die Wachstumsdynamik im dritten Geschäftsquartal fortgesetzt. Wechselkurse und Portfolioeffekte trugen allerdings maßgeblich zu 7 Prozent mehr Neugeschäft und 11 Prozent mehr Umsatz bei. Die Prognose wurde nach unten angepasst.

Zur Nachricht

5. Varta verzeichnet Gewinnrückgang

Der Mangel an Halbleitern sowie hohe Preissteigerungen bei Rohstoffen und Energie belasteten dabei Gewinne und Margen. Für die Ende Juli gesenkte Prognose sieht sich die Varta AG auf Kurs.

sh_cad_10

Zur Nachricht

6. Disney übertrifft Erwartungen

Der Unterhaltungsriese Walt Disney hat im jüngsten Geschäftsquartal rasantes Wachstum mit seinen Streaming-Diensten verzeichnet. Zur Nachricht

7. Bilfinger steigert Umsatz deutlich

Eine gute Nachfrage vor allem durch die Energiewende haben dem Industriedienstleister Bilfinger im zweiten Quartal Auftrieb gegeben.

Zur Nachricht

8. Deutsche Telekom erhöht erneut das Gewinnziel

Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) dürfte im laufenden Jahr nun auf rund 37 Milliarden Euro steigen, teilte die Deutsche Telekom am Donnerstag in Bonn mit. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen erneut etwas

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 97,01 US-Dollar. Das waren 39 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel um 36 Cent auf 91,57 Dollar.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern halten sich die Anleger am Ölmarkt vor der Veröffentlichung neuer Prognosen zur Entwicklung der Nachfrage in den Wintermonaten zurück.

10. Euro etwas leichter

Der Euro ist am Donnerstag leicht gesunken und hat damit einen Teil der starken Vortagesgewinne abgegeben. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0280 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.

Bildquellen: Rudy Balasko / Shutterstock.com