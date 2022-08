Inflationssorgen etwas rückläufig: Asiens Börsen im Plus -- Disney übertrifft Erwartungen --Daimler Truck überrascht positiv -- Siemens reduziert Prognose -- thyssenkrupp und Telekom im Fokus

Nach einem zunächst tieferen Start konnte der DAX in die Gewinnzone klettern und 1,23 Prozent höher bei 13.700,93 Punkten schließen. Auch der TecDAX drehte im Verlauf ins Plus und beendete den Handelstag 1,63 Prozent stärker bei 3.156,78 Zählern.

Der Inflationsdruck in den USA schwächte sich ab und die Anleger reagierten erleichtert. Im Juli stiegen die Verbraucherpreise in der weltweit größten Volkswirtschaft um 8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Damit liegt die Teuerung unter dem im Juni erreichten 40-Jahres-Hoch von 9,1 Prozent. Die etwas schwächere US-Inflation hat die Hoffnung angestoßen, den Höhepunkt ihres Anstiegs gesehen zu haben. Damit sinkt auch die Erwartung an einen "großen" Zinsschritt der Fed.

Die Anleger an den europäischen Aktienmärkte griffen am Mittwoch beherzt zu.

In den USA ließ die Dynamik des Preisanstiegs im Juli stärker als erwartet nach. Die Inflation schwächte sich auf 8,5 Prozent ab. Im Juni hatte die Teuerung in der größten Volkswirtschaft der Welt noch bei 9,1 Prozent gelegen und damit auf dem höchsten Stand seit über 40 Jahren.

So eröffnete der Dow Jones bereits deutlich höher und stand auch anschließend klar im Plus. Bis zum Handelsende konnte er um 1,63 Prozent auf 33.309,32 Punkte zulegen. Auch der technologielastige NASDAQ Composite zeigte sich im weiteren Handelsverlauf sehr freundlich, nachdem er schon mit einem kräftigen Zuwachs gestartet war. Er verabschiedete sich 2,89 Prozent stärker bei 12.854,80 Zählern in den Feierabend.

Die Anleger an den US-Börsen reagierten am Mittwoch mit Käufen auf den überraschend niedrigen Inflationsdruck.

Die asiatischen Börsen gewinnen am Donnerstag an Wert.

In Tokio wird heute feiertagsbedingt nicht gehandelt, der Nikkei ging am Mittwoch mit Einbußen in Höhe von 0,65 Prozent auf 27.819,33 Zähler aus dem Handel.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite zeitweise 1,18 Prozent auf 3.268,02 Punkte (Stand: 7:05 Uhr MEZ) zu. Der Hang Seng in Hongkong gewinnt sogar 1,79 Prozent auf 19.959,31 Zähler.

Die starke Performance der Wall Street am Mittwoch verschafft den asiatischen Börsen am Donnerstag einen klaren Rückenwind. Die US-Inflation fiel geringer als erwartet aus, was die Zinsangst etwas reduzierte. Erneut wird spekuliert, ob die Inflationsdynamik ihren Höhepunkt überschritten habe Die Spekulationen, die Inflation könnte ihren Höhepunkt gesehen haben, schießen nun wieder ins Kraut. "Die Verbraucherpreise veranlassen den Markt, die Erwartungen an geldpolitische Straffungen für die Fed-Sitzung am 20. und 21. September zurückzuschrauben", erläutert MUFG-Devisenanalystin Sophia Ng gegenüber Dow Jones Newswires.