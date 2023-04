10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen

Der DAX zeigt sich vorbörslich ebenso wie an den vorherigen Handelstagen der Woche kaum verändert bei zeitweise rund 15.690 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt zeitweise 0,22 Prozent auf 28.143,71 Punkte.

Der Shanghai Composite bewegt sich kaum und gewinnt zwischenzeitlich marginale 0,05 Prozent auf 3.328,83 Einheiten. In Hongkong geht es hingegen abwärts, der Hang Seng sinkt stellenweise 0,49 Prozent auf 20.209,99 Stellen.

3. LVMH übertrifft mit Umsatzplus die Erwartungen

Der Luxusgüterkonzern LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton hat im ersten Quartal von der Aufhebung der Corona-Restriktionen in China und der Wiederbelebung des internationalen Reiseverkehrs profitiert.

4. Siemens will Umsatzanteil der Digital- und Softwaregeschäfte kräftig ausbauen

Siemens-Chef Roland Busch will den Anteil der Software- und Digitalgeschäfte im Konzern deutlich steigern. "Ich kann mir vorstellen, dass wir längerfristig um die 20 Prozent liegen werden", sagte Busch dem Handelsblatt.

5. Telekom treibt Glasfaser-Ausbau in Deutschland voran

Beim Ausbau der Glasfasernetze lag Deutschland im internationalen Vergleich jahrelang abgeschlagen auf hinteren Plätzen. Doch seit gut einem Jahr ist auch hierzulande Bewegung beim Glasfaser-Ausbau zu beobachten. So treibt die Deutsche Telekom, die jahrelang vor allem auf die Optimierung von vorhandenen Kupferleitungen gesetzt hatte, den Ausbau ihres Festnetz-Angebots mit Glasfaser-Leitungen stark voran.

6. Nokia siegt vor Gericht gegen Smartphone-Anbieter Vivo

Der Netzwerk-Ausrüster Nokia hat ein Patentverfahren gegen den chinesischen Smartphone-Anbieter Vivo gewonnen, der als Folge den Verkauf seiner Geräte in Deutschland stoppen könnte. Das Landgericht Mannheim stellte die Verletzung von drei Nokia-Patenten fest, wie das finnische Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

7. HELLA setzt mehr um

Der Autozulieferer Hella ist auch zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres deutlich gewachsen. Das MDAX-Unternehmen HELLA, das mehrheitlich zum französischen Konzern Forvia (bisher Faurecia) gehört, profitierte von einem Umsatzanstieg in allen Segmenten.

8. Warren Buffett stockt Japan-Investments auf - und könnte in Zukunft weiter zugreifen

Die Holding Berkshire Hathaway von Starinvestor Warren Buffett hat ihre Beteiligung an fünf japanischen Handelsfirmen ausgebaut. In einem Interview signalisierte das Orakel von Omaha außerdem, dass sein Investment in dem Land zukünftig noch weiter steigen könnte. Darauf lässt auch eine geplante Anleiheemission schließen.

9. Ölpreise etwas niedriger

Die Ölpreise sind am Donnerstag rückläufig. Der Preis für ein Barrel Brent Öl zur Lieferung im Mai fiel um auf 86,95 US-Dollar. Das waren 32 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Mai fiel um 25 Cent auf 83,01 Dollar.

10. Euro auf hohem Niveau stabil

Der Euro wurde zu 1,0990 US-Dollar gehandelt. In der Nacht zum Donnerstag erreichte der Euro zeitweise 1,1005 Dollar und damit den höchsten Stand seit Anfang Februar.

