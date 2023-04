DAX vorbörslich stabil -- Asiatische Börsen uneinheitlich -- HELLA mit Umsatzplus -- Nordex erhält weniger Aufträge -- LVMH übertrifft mit Umsatzplus die Erwartungen -- Siemens, Nokia im Fokus

Chinesische Exporte steigen stärker als erwartet. Inflation in Deutschland wieder unter Acht-Prozent-Marke. Telekom treibt Glasfasernetz-Ausbau in Deutschland voran. US-Notenbank plant wegen Bankenkrise wohl weniger Zinserhöhungen. Warren Buffett stockt Japan-Investments auf - und könnte in Zukunft weiter zugreifen.

Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im vorbörslich Handel nur geringfügig. Der DAX tritt vorbörslich auf der Stelle, auch der TecDAX dürfte einen ruhigen Sitzungsauftakt erlebn. Am gestrigen Nachmittag verzeichnete der DAX ein neues Jahreshoch bei 15.827,28 Punkten, konnte dieses Niveau aber im Zuge der etwas schwächer tendierenden Wall Street nicht mehr halten und fiel zurück an die 15.700 Punkte-Marke, die somit am Donnerstag erneut im Fokus der Anleger steht. Etwas belastet dabei das Fed-Protokoll, demnach sich einige US-Währungshüter Sorgen bezüglich der jüngsten Banken-Krise machten. Sie zogen aus diesem Grund eine Pause bei den Zinserhöhungen in Erwägung, bevor sie letztlich der Anhebung um 25 Basispunkte im vergangenen Monat zustimmten. Positive Konjunkturdaten kamen indes am Donnerstag aus China, wo die Exporte überraschend deutlich zunahmen. Ebenfalls für Aufmerksamkeit dürften neue Inflationsdaten aus Deutschland sorgen.





Europas Börsen dürften am Donnerstag nur wenig bewegt starten. Der EURO STOXX 50 wird vorbörslich im Bereich der gestrigen Schlusskurse gehandelt. Positive Impulse aus China, wo die Exporte deutlich stärker als erwartet zunahmen, stehen dem negativ aufgenommenen Fed-Protokoll gegenüber. Einige Währungshüter in Übersee machten sich demnach doch recht große Sorgen um die Gesundheit des US-Bankensektors, der im März einige Bankenpleiten erleiden musste. Insgesamt hielten sich die Bewegungen an Europas Börsen zuletzt aber in engen Grenzen.





An der Wall Street zeigten sich die Anleger am Mittwoch verunsichert und schickten die Kurse letztlich nach unten. Der Dow Jones ging mit einem kleinen Verlust von 0,11 Prozent auf 33.646,50 Punkte aus dem Handel, nachdem er zum Handelsstart noch zugelegt hatte. Im Verlauf schwankte er jedoch deutlich und fiel nach Veröffentlichung des Fed-Protokolls endgültig moderat ins Minus.Der technologielastige NASDAQ Composite schloss bei 11.929,34 Zählern um 0,85 Prozent tiefer. Auch er hatte den Handelstag noch im Plus begonnen, die Gewinne dann aber schnell abgegeben und sich letztlich - nach einiger Unentschlossenheit - klar für die Verlustzone entschieden. Alle Augen waren am Mittwoch schon vorbörslich auf die Veröffentlichung der März-Inflationsdaten in den USA gerichtet. Diese enttäuschten nicht. So ist die Inflation im März im Vergleich zum Jahresmonat auf 5,0 Prozent gesunken. Erwartet worden war ein Rückgang auf 5,2 Prozent. Dies könnte der US-Notenbank Fed nun die Möglichkeit verschaffen, im Kampf gegen die Teuerung ein gemächlicheres Tempo anzuschlagen. "Der heutige Rückgang der Inflationsrate dürfte von den Anlegern begrüßt werden, die darauf spekulieren könnten, dass die US-Notenbank ihren Zyklus der geldpolitischen Straffung bald unterbrechen könnte", kommentierte Richard Flynn, Managing Director von Charles Schwab U.K., laut Dow Jones Newswires. Für weitere Impulse sorgte dann im Handelsverlauf die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Fed-Sitzung. Aus ihm ging hervor, dass die jüngste Erhöhung des Leitzins eine breite Unterstützung fand und die Geldpolitiker ihre Erwartungen an weitere Zinserhöhungen gesenkt haben. Von den Analysten von Capital Economics hieß es dazu laut dpa-AFX, die Fed sei unsicher über die Auswirkungen, die die Turbulenzen im Bankensektor auf die Wirtschaft habe.