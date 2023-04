Frankfurter Börse nach US-Inflationsdaten: DAX markiert neues Jahreshoch - Grünes Handelsende

Im Frankfurter Handel stieg der DAX bereits zu Beginn. Das Tageshoch betrug am Nachmittag 15.827,28 Punkte - ein neuer Jahreshöchststand. US-Konjunkturdaten hoben kurzzeitig die Stimmung. Letztlich konnte sich das Börsenbarometer die positive Tendenz beibehalten und ging 0,31 Prozent stärker bei 154.703,60 Zählern in den Feierabend.Am Dienstag, dem ersten Tag nach der Handelspause am langen Osterwochenende, hatte das Aktienbarometer 0,4 Prozent höher bei 15.655,17 Punkten geschlossen. Eine gute Unterstützung sehen Freunde der Charttechnik bei 15.630 Einheiten, hier lagen zuletzt einige Höchst- und Tiefstwerte im Tagesverlauf.

US-Verbraucherpreise im Fokus

Im Fokus der Anleger stehen die US-Inflationszahlen für März, die das Arbeitsministerium in Washington vorlegte. Die Verbraucherpreisrate stieg um 5,0 Prozent bei erwarteten 5,5 Prozent, nach 6 Prozent im Vormonat - doch das Ziel der Fed von 2,0 Prozent ist damit noch nicht in Sicht. Marktteilnehmer erhoffen sich daraus weitere Hinweise auf die nächsten Zinsschritte der US-Notenbank Fed.

Zudem veröffentlicht die US-Notenbank am Abend die Protokolle ihrer Zinssitzung vom März.

