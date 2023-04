Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Volvo schlägt Erwartungen im ersten Quartal

Nach den Osterfeiertagen herrschte eine freundliche Stimmung an den Finanzmärkten. Die guten Vorgaben aus den USA und Asien trieben auch auch den deutschen Aktienmarkt an. Der DAX nahm damit wieder Anlauf auf sein bisheriges Jahreshoch von 15.736 Zählern. Insgesamt zeigte sich am Dienstag jedoch ein recht ruhiger Handel, unternehmens- und konjunkturseitig gab es am ersten Handelstag nach der Feiertagspause vergleichsweise wenige kursbewegende Neuigkeiten. Vor dem Handelsbeginn legte unterdessen ADTRAN die Quartalszahlen vor, die die Analystenerwartungen nicht erfüllen konnten .

Europas Börsen beenden den Handel am Dienstag in der Gewinnzone.

Am US-amerikanischen Aktienmarkt ging am Dienstag in beide Richtungen.

Der Dow Jones startete am Dienstag nahezu unbewegt in den Handel, verzeichnete im weiteren Verlauf jedoch Gewinne. Er verabschiedete sich 0,29 Prozent höher bei 33.685,12 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite ging mit einem Minus an den Start und ging letztlich 0,43 Prozent leichter bei 12.031,88 Zählern aus dem Geschäft.

Der Aufschwung des späten Vortagshandels lief an der Wall Street am Dienstag aus. Für deutlichere Ausschläge bedürfe es neuer Impulse, welche auch schon am Mittwoch und Donnerstag geliefert werden könnten. So werden am Mittwoch und am Donnerstag die anstehenden US-Inflationsdaten geliefert. Auch Daten aus China machen Hoffnung: So verbuchte der Verbraucherpreisindex für März den niedrigsten Wert seit September 2021 und lag dabei unter der Prognose der Ökonomen. Der Erzeugerpreisindex rutschte unterdessen sogar tiefer in die Deflation . Die Rezessionssorgen nehmen in den USA außerdem, beflügelt von den robusten Arbeitsmarktdaten der letzten Woche, wieder ab. Die US-Beschäftigtenzahlen haben den Dampfer anscheinend wieder stabilisiert, nachdem der Markt aufgrund der düsteren ISM-Indexdaten der vergangenen Woche etwas aus dem Tritt gekommen war oder zumindest eine bevorstehende Rezession übermäßig hochgerechnet hatte", erläuterte Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management gegenüber Dow Jones.

