HeidelbergCement-Aktie fester: Nutzung von CO2 aus Zementwerk Lengfurt geplant

2025 soll die erste großtechnische Carbon-Capture-and-Utilisation-Anlage der Branche an dem mehr als 120 Jahre alten Standort in Betrieb gehen, wie der Baustoffkonzern mitteilte. Der Industriegasekonzern Linde soll als Partner das Gros der anfallenden rund 70.000 Tonnen verflüssigtes CO2 vermarkten. Ein Joint Venture für Bau und Betrieb der Anlage, die das Bundeswirtschaftsministerium mit 15 Millionen Euro fördert, wurde jetzt gegründet.

Das Gas werde so gereinigt, dass es sowohl in der Lebensmittel- als auch in der Chemieindustrie genutzt werden könne, heißt es in der Mitteilung weiter. HeidelbergMaterials selbst will kleinere Mengen für die Entwicklung neuer klimafreundlicher Produktionstechnologien nutzen.

Die HeidelbergCement-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 1,5 Prozent auf 67,52 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: HeidelbergCement