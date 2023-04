Datenerhebung: Investitionen in virtuelle Welten erreichen Rekordhoch

• Im ersten Quartal 2023 gab es eine große Steigerung des Handelsvolumens• Otherdeed NFT verzeichnet höchstes Wachstum• Luxusmodemarken entdecken Metaverse für sich

Steigerung von 277 Prozent im Bereich NFTs innerhalb virtueller Welten

Im vergangenen Quartal erlebten laut einer Erhebung von DappRadar nahezu alle Bereiche der Anwendungen im Bereich der virtuellen Welt einen Boom. Das Handelsvolumen von NFTs innerhalb virtueller Welten erreichte im ersten Quartal 2023 mit 311 Millionen US-Dollar einen Höchststand und stieg im Vergleich zum vierten Quartal 2022 um knapp 277 Prozent an. Der Handel mit virtuellen Grundstücken erreichte im ersten Quartal 2023 mit fast 147.000 abgeschlossenen Geschäften einen neuen Rekordwert, was einer Steigerung von etwa 82 Prozent im Vergleich zum vorherigen Quartal entspricht. Die Plattformen Otherside und MG Land machten dabei etwa 75 Prozent aller Verkäufe aus.

Otherdeed NFTs mit höchstem Wachstum

Das größte Wachstum verzeichnet hierbei Otherdeed NFTs mit einem Anstieg von 237 Prozent. Diese speziellen NFTs ermöglichen den Erwerb von virtuellen Grundstücken im Otherside Metaverse, einem riesigen Multiplayer-Online-Spiel, das vom Bored Ape Yacht Club ins Leben gerufen wurde. Die Nachfrage nach digitalen Grundstücken ist so hoch, dass Interessenten bereit sind, enorme Summen zu zahlen - ein Otherdeed NFT wurde laut Bericht für einen Rekordpreis von 186 Ether verkauft, was etwa 2,85 Millionen US-Dollar entspricht. Auf dem zweiten Platz befindet sich MG Land mit einem Handelsvolumen von 59 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2023. Diese Plattform ist erst Anfang des Jahres gestartet und ermöglicht Nutzern den Erwerb eines eigenen dezentralen Ortes, an dem sie mit anderen NFT-Nutzern sozialisieren und Spiele spielen können.

Virtueller Fashion Shop gewinnt an Beliebtheit

Die Metaverse Fashion Week von Decentraland hat ebenfalls eine beträchtliche Anzahl von Nutzern angezogen, was zu einem Anstieg des Handelsvolumens in diesem Bereich um 63 Prozent geführt hat. Immer mehr Luxusmarken entdecken das Potenzial des Metaversums für sich und veranstalten exklusive digitale Modeschauen. Laut DappRadar gibt es derzeit 39 NFT-Modekollektionen, die insgesamt ein Handelsvolumen von 366,4 Millionen US-Dollar und 293.399 verkauften Einheiten ausmachen. adidas Originals verzeichnen dabei mit einem Handelsvolumen von 144 Millionen US-Dollar den höchsten Umsatz.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Black Salmon / Shutterstock.com, archy13 / Shutterstock.com