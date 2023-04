"30 für 2025": Morgan Stanley veröffentlicht Aktienempfehlungen für langfristige Anleger

• Banken-Kollaps als Katalysator für den Aktienmarkt?• Bereits 2024 "stärkeres Ertragsbild"• Aktienempfehlungen basierend auf Nachhaltigkeit und Qualität des Geschäftsmodells

In ihrer Notiz "30 für 2025" haben die Morgan Stanley-Analystenteams um Mike Wilson 30 Aktien aufgelistet, die sie Anlegern langfristig empfehlen.

Ende des Bärenmarktes in Sichtweite

Mike Wilson, der für seine zuletzt sehr bearishen Aussagen zum Aktienmarkt bekannt war, sieht bereits für 2024 eine Erholung des weltwirtschaftlichen Wachstums, die eine Aufwärtsbewegung an den Börsen antreiben könnte. Für das kommende Jahr könnten eine rückläufige Inflation, eine weniger restriktive Geldpolitik der Notenbanken sowie ein gewisser Nachholbedarf bei Verbrauchern und Unternehmen zu einem "stärkeren Ertragsbild" beitragen, so die Morgan Stanley-Analysten. Zudem seien Themen wie die Verlagerung der Lieferketten und Künstliche Intelligenz (KI) wichtige Antriebskräfte.

Der Banken-Kollaps bedeute für den Aktienmarkt, dass die Verfügbarkeit von Krediten abnehme, was zu der Einschätzung führe, dass Gewinnschätzungen zu hoch seien. Die Bankenkrise von 2008 etwa habe die Volatilität an den Aktienmärkten erhöht, war zugleich aber auch der Katalysator, der das Ende des Bärenmarktes einläutete und somit der Anfang einer Aufwärtsbewegung. Denn Bärenmärkte fänden genauso ihr Ende, kommentiert Mike Wilson - mit einem im Nachhinein als offensichtlich identifizierten Katalysator.

Top-30-Aktien: Kriterien und Empfehlungen

Obwohl die Analysten ein Ende des Bärenmarktes am Horizont erkennen, richten sie ihr Augenmerk weiter auf Value-Titel, um langfristig gute Renditen zu erzielen. Konkret: "Unsere beste langfristige Auswahl basiert auf der Nachhaltigkeit und Qualität des Geschäftsmodells und der Möglichkeit, den Wettbewerbsvorteil auszubauen", zitiert TipRanks Mike Wilson. Die Kriterien sind somit: langfristiger Wettbewerbsvorteil, Geschäftsmodell, Preissetzungsmacht, Kosteneffizienz und Wachstum.

Stronger to Weaker across all categories for the above stocks pic.twitter.com/i4aIJyczh5 - Kaushik (@BigBullCap) March 21, 2023

Tech-Riesen wie Alphabet und Microsoft stehen ebenso auf der Liste wie die Energie-Konzerne ExxonMobil, Cheniere Energy und NextEra Energy, das Telekommunikationsunternehmen T-Mobile US oder die Kreditkartenriesen Visa, American Express und Mastercard. Auch die Aktien der Finanzinstitute JPMorgan Chase und Blackstone empfehlen die Experten. Aus dem Gesundheitsbereich sind Eli Lilly & Co und der Medizintechniker Intuitive Surgical vertreten, mit Costco Wholesale, Nike, Lululemon Athletica und Estée Lauder die Konsumunternehmen. Aus der Industrie sehen die Morgan Stanley-Analysten unter anderem den ehemaligen DAX-Wert Linde, den Hersteller von Messsystemen Thermo Fisher Scientific und das Rüstungsunternehmen Raytheon Technologies vorne.

Top Picks in der Analystenbewertung: Blackstone, Eli Lilly und Northrop Grumman

TipRanks hat zudem drei Aktien herausgepickt: Blackstone, Eli Lilly & Co. und den Hersteller von Rüstungstechnik für die Schiff-, Luft-, und Raumfahrt Northrop Grumman, die eine genauere Betrachtung lohnen.

Der weltweit größte Vermögensverwalter alternativer Investments Blackstone konnte für das Jahr 2022 Gewinn und Umsatz deutlich steigern und die Erwartungen der Analysten zum Teil übertreffen. Die Analysten auf TipRanks sehen das mittlere Kursziel der Aktie bei 102,31 US-Dollar und geben eine moderate Kaufempfehlung (10 Buy, 4 Hold, 1 Sell). Derzeit steht die Aktie an der NYSE bei 82,58 US-Dollar und hat sich damit seit Jahresbeginn mit einem Plus von rund 11.3 Prozent besser entwickelt als der S&P 500 (Stand: Schlusskurs vom 12.04.2023). Nichtsdestotrotz sieht Morgan Stanley-Analyst Michael Cyprys das Papier als unterbewertet an: "Wir sehen einen überzeugenden Einstiegszeitpunkt mit Aktien, die bei normalisierten Gewinnen zu einem KGV von nur zehn gehandelt werden, und das für ein erstklassiges Unternehmen mit einer konkurrenzlosen Produktbreite und Vertriebskapazitäten, das seine Gewinne schneller steigern kann als der Markt erwartet", kommentiert Cyprys das Potenzial der Aktie.

Trotz einer zu erwartenden Volatilität beim Kurs des Pharmariesen Eli Lilly & Co., die aufgrund verschiedener Studienergebnisse und Zulassungsstadien des Alzheimer-Medikaments Donanemab und des Mittels gegen Fettleibigkeit Mounjaro nicht unwahrscheinlich seien, hält Terence Flynn das Papier für einen Top Pick. Der Morgan Stanley-Analyst begründet seine Wahl mit einem Umsatz- und Gewinn-Wachstumsprofil, das in der Branche seinesgleichen suche und einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit für die Produktionszyklen der Medikamente von Eli Lilly. Auf TipRanks stufen elf Analysten die Aktie auf "Kaufen" ein (3 Hold, 1 Sell). Das mittlere Kursziel liegt bei 378,14 US-Dollar, was einem Kurspotenzial von 2,5 Prozent zum derzeitigen Stand von 369,00 US-Dollar entspricht (Stand: Schlusskurs 12.04.2023).

Der Waffenhersteller Northrop Grumman ist mit einer Marktkapitalisierung von 70,14 Milliarden US-Dollar und an die 100.000 Mitarbeiter weltweit eines der größten Unternehmen in der Luft-, Raumfahrt und Verteidigung (A&D). Der Branchenriese wird auf TipRanks mit einen mittleren Kursziel von 512,54 US-Dollar und einer moderaten Kaufempfehlung (8 Buy, 6 Hold, 1 Sell) geführt. Bei einem derzeitigen Kurs von 473,00 US-Dollar und einem Kursverlust von 13,3 Prozent seit Jahresbeginn, sehen die Analysten also deutliches Potenzial (Stand: Schlusskurs 12.04.2023). Die Morgan Stanley-Analystin Kristine Liwag sieht neben der Verteidigung auch die Raumfahrt als herausragende Position im Portfolio und schreibt laut TipRanks: "Wir sehen NOC als den Verteidigungsballast, den man besitzen sollte".

Die Liste der Morgan Stanley-Empfehlungen der "30 für 2025" wird abgerundet durch den Zulieferer für die Energie- und Fahrzeugindustrie Eaton, die Hotelkette Hilton, den Kommunikationsdienstleister Motorola Solutions, das Logistikunternehmen Old Dominion Freight Line, das Immobilienunternehmen Prologis, UnitedHealth und die weltweit größte Systemgastronomie-Kette YUM! Brands.

