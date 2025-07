Roche bestätigt Prognose dank Wachstum im Pharma-Geschäft

Von Joshua Kirby

DOW JONES--Der Schweizer Pharmakonzern Roche hat seine Hoffnungen auf Umsatzwachstum in diesem Jahr bekräftigt, nachdem der Umsatz im ersten Halbjahr dank stärkerer Verkäufe seiner wichtigsten pharmazeutischen Produkte stieg.

Wer­bung Wer­bung

In den ersten sechs Monaten erzielte die Roche Holding einen Umsatz von 30,9 Milliarden Schweizer Franken, was einem währungsbereinigten Anstieg von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht, wie der Konzern mitteilte. Dies entsprach den Erwartungen der Analysten in einem von Factset erstellten Konsens Der stärkere Schweizer Franken habe das relative Wachstum in dieser Währung gedämpft.

Wachstumsmotor war die Pharma-Sparte. Der Umsatz mit Schlüsselprodukten wie dem Brustkrebsmedikament Phesgo, dem Medikament Xolair zur Behandlung von Nahrungsmittelallergien und dem Medikament Vabysmo zur Behandlung von Augenerkrankungen trug zum Wachstum von 10 Prozent im Halbjahr bei. Im Gegensatz dazu verzeichnete der Geschäftsbereich Diagnostik laut Roche im ersten Halbjahr kein Umsatzwachstum. Die Reform der Preisgestaltung im Gesundheitsbereich in China belastete die Ergebnisse des Geschäftsbereichs.

Roche bestätigte seine bisherige Prognose für Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich im Gesamtjahr, der Konzern erwartet weiterhin eine Erhöhung der Dividende.

Wer­bung Wer­bung

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/uxd

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2025 01:54 ET (05:54 GMT)