10 wichtige Fakten: Das sollten Sie am Donnerstag an der Börse wissen - DAX nimmt Jahreshoch ins Visier

Der DAX dürfte am Dononerstag trotz gemischter Vorgaben höher starten und sein bisheriges Jahreshoch bei 15.520,97 Punkten ins Visier nehmen. Vorbörslichen Indikationen berechnen den deutschen Leitindex bei 15.512 Punkten um 0,65 Prozent höher.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich fester

Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen auf. In Tokio ging der japanische Leitindex Nikkei mit einem minimalen Verlust von 0,08 Prozent auf 27.584,35 Punkte aus dem Handel. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite gegen 7:55 Uhr unserer Zeit jedoch um 1,13 Prozent auf 3.269 Zähler. In Hongkong legt der Hang Seng derweil um 1,47 Prozent auf 21.595 Stellen zu.

3. Umsatzwachstums- und Gewinnprognose für Siemens angehoben

Siemens wird nach einem starken Start in das bis Ende September laufende Geschäftsjahr optimistischer. Sowohl Umsatz als auch Gewinn sollen 2022/23 (per Ende September) noch etwas stärker steigen als geplant. Zur Nachricht

4. Deutsche Börse übertrifft Ziele im Schlussquartal

Mit dem vierten Quartal ist ein gutes Geschäftsjahr für die Deutsche Börse zu Ende gegangen. Der Börsenbetreiber Deutsche Börse hat auch im Schlussquartal die Nettoerlöse wie auch die Ergebnisse kräftig gesteigert. Zur Nachricht

5. Gewinn von Walt Disney besser als gedacht - Stellenstreichungen angekündigt

Der Entertainment-Riese Walt Disney plant trotz guter Geschäfte im vergangenen Quartal deutliche Einschnitte beim Personal. Rund 7000 Stellen - etwa drei Prozent der weltweiten Belegschaft - sollen im Rahmen eines Programms wegfallen, das die jährlichen Kosten um 5,5 Milliarden Dollar (5,1 Mrd Euro) senken soll. Zur Nachricht

6. Robinhood schreibt weiter rote Zahlen

Am Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen gewährte Robinhood den Anlegern einen Blick in seine Bücher. In diesen standen für das abgelaufene vierte Quartal 2022 erneut rote Zahlen. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf -0,11 US-Dollar, nach -0,490 US-Dollar je Aktie im Vorjahreszeitraum. Zur Nachricht

7. Toyota erleidet Gewinnrückgang

Der japanische Autoriese Toyota hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres angesichts des andauernden Chipmangels einen Gewinnrückgang verbucht. Wie der Branchenprimus am Donnerstag bekanntgab, belief sich der Nettogewinn für die Monate April bis Dezember auf rund 1,9 Billionen Yen (13,5 Milliarden Euro). Zur Nachricht

8. Credit Suisse schließt 2022 mit weiterem Milliardenverlust ab

Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat ihr ganz eigenes Krisenjahr 2022 mit einem weiteren Milliardenverlust abgeschlossen. Nach einem tiefroten Schlussquartal stand für das Gesamtjahr unter dem Strich ein Fehlbetrag von 7,3 Milliarden Schweizer Franken (7,4 Mrd Euro). Zur Nachricht

9. Ölpreise legen leicht zu

Die Ölpreise sind am Donnerstag gestiegen. Im Vergleich zu den vergangenen Handelstagen ging es am Morgen aber nur noch leicht nach oben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete zuletzt 85,23 US-Dollar und damit 14 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg ebenfalls leicht um zehn Cent auf 78,57 Dollar.

10. Euro legt zum US-Dollar leicht zu

Der Euro ist am Donnerstag leicht gestiegen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0738 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Mittwochnachmittag auf 1,0735 (Dienstag: 1,0700) Dollar festgesetzt.

