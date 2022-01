10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX bewegt sich vor dem Ertönen der Startglocke auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost tiefrot

Der Nikkei in Japan zeigt sich 1,69 Prozent tiefer bei 27.122,50 Punkten. Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite um 1,54 Prozent auf 3.469,74 Zähler, während der Hang Seng in Hongkong um 1,61 Prozent auf 24.259,37 Einheiten abgibt (7.20 Uhr MEZ).

3. IBM erfreut Anleger mit kräftigem Umsatzsprung

Eine starke Nachfrage nach Cloud-Software und IT-Services hat dem Computer-Urgestein IBM sein größtes Umsatzplus seit Jahren beschert. Zur Nachricht

4. Deutsche Bank erwartet Leitzinserhöhung im Euroraum bereits im Dezember

Im Gegensatz zur allgemeinen Erwartung rechnet die Deutsche Bank bereits für Ende Dezember dieses Jahres mit einer Leitzinserhöhung durch die Europäische Zentralbank. Zur Nachricht

5. Rio Tinto-Aktie: Einigung auf milliardenschweres Bergbauprojekt in der Mongolei

Nach langem Tauziehen gibt es einen Durchbruch für das Milliardenprojekt einer Expansion der großen Kupfer- und Goldlagerstätte Oyu Tolgoi im Süden der Mongolei. Zur Nachricht

6. NFT-Auktion von Beatles-Andenken aus Sammlung von Julian Lennon

Julian Lennon (58), der Sohn von Ex-Beatle John Lennon (1940 - 1980), will im Rahmen einer NFT-Auktion Andenken an den Musiker und die legendäre britische Band versteigern. Zur Nachricht

7. CS-Aktie: Rückstellungen drücken auf 4. Quartal von Credit Suisse

Die Großbank Credit Suisse rechnet im Schlussquartal 2021 wegen hohen Rückstellungen nur mit einem in etwa ausgeglichenen Ergebnis vor Steuern. Zur Nachricht

8. Lufthansa-Aktie: Reederei MSC will mit Lufthansa als Partner bei ITA einsteigen

Die Lufthansa könnte ohne Einstieg als Investor neuer Partner der italienischen Staatsairline ITA werden. Zur Nachricht

9. EVOTEC geht Augenheilkunde-Forschungspartnerschaft mit Boehringer ein

Das Biotech-Unternehmen EVOTEC arbeitet im Bereich der Augenheilkunde künftig mit Boehringer Ingelheim zusammen. Zur Nachricht

10. Euro bei 1,13 US-Dollar

Der Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel an der Marke von 1,13 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1310 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.

