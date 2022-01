DAX setzt vorbörslich zur Erholung an -- Asiens Börsen tiefrot -- EVOTEC geht Partnerschaft mit Boehringer ein -- IBM mit kräftigem Umsatzsprung -- Deutsche Bank, Credit Suisse im Fokus

Zwar haben sich die Problemthemen Zinsen und Ukraine-Krise nicht in Luft aufgelöst, trotzdem lässt sich am Markt Entspannung ausmachen.

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Dienstag wieder aufwärts gehen.

Der "Turnaround Tuesday" könnte für eine Erholungsphase am Markt sorgen. Beobachter rechnen bei einigen Werten mit Gelegenheitskäufen. Nachhaltig sei dieser Trend jedoch nicht, so Dow Jones Newswires, da sich die Risiken nicht aufgelöst haben.

An den europäischen Aktienmärkte ist am Dienstag vorbörslich eine verbesserte Stimmung auszumachen.

Die Wall Street konnte sich am Montag aus tiefster Verlustzone nach vorn kämpfen.

Der Dow Jones rutschte im Montagshandel zeitweise massiv ab und knüpfte damit zunächst an seine schwache Vorwochenentwicklung an. Im späten Handel besserte sich die Stimmung aber spürbar, das Börsenbarometer reduzierte seine Verluste nicht nur, sondern schaffte es sogar auf grünes Terrain. Am Ende stand ein Plus von 0,30 Prozent auf 34.366,67 Punkte. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite gab am Montag zwischenzeitlich deutlich ab. Doch Techwerteanleger schöpften im späten Verlauf ebenfalls Hoffnung und hievten das Börsenbarometer in die Gewinnzone. Mit einem Plus von 0,63 Prozent ging es bei 13.855,13 Punkten in den Feierabend.

Die hohe Inflation, die Erwartung schneller steigender Zinsen, die Omikron-Infektionswelle, eine bislang durchwachsene Berichtssaison und dann noch der Ukraine-Konflikt - all dies dämpfte die Stimmung der Investoren.

Die Anleger warten zudem gespannt auf die am Mittwoch anstehende Pressekonferenz zur ersten US-Notenbanksitzung in diesem Jahr. Sie dürfte zwar noch keine Änderungen der Leitzinsen bringen, dafür aber "für Klarheit sorgen, wann und in welchem Tempo die Fed im Kampf gegen die Inflation den Geldhahn zudrehen will", wie Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von RoboMarkets sagte.

