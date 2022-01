Mehr als nur Quartalsbilanz: Was Anleger von der Tesla-Ergebniskonferenz erwarten dürfen

Aktien in diesem Artikel Tesla 819,90 EUR

• Tesla stellt Finanzergebnisse am 26. Januar 2022 vor• Elon Musk wird an Ergebniskonferenz teilnehmen• Neben Zahlen dürfte es weitere Ankündigungen geben

Tesla-Fans dürfen gespannt sein, denn am 26. Januar nach Börsenschluss will der Elektroautopionier seinen Gewinnbericht vorstellen. "Tesla wird seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Jahr, das am 31. Dezember 2021 endete, am Mittwoch, den 26. Januar 2022, nach Börsenschluss veröffentlichen. Zu diesem Zeitpunkt wird Tesla eine kurze Mitteilung herausgeben, die einen Link zum Update für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2021 enthält, der auf der Tesla-Website für Investor Relations verfügbar sein wird. Das Management von Tesla wird an diesem Tag um 16:30 Uhr Central Time (17:30 Uhr Eastern Time) einen Live-Frage-und-Antwort-Webcast abhalten, um die Finanz- und Geschäftsergebnisse und den Ausblick des Unternehmens zu diskutieren", kündigte der Elektroautobauer kürzlich auf seiner Website an.

Aktualisierte Produkt-Roadmap erwartet

So wird also auch Tesla-Chef Elon Musk selbst an der Ergebniskonferenz teilnehmen. Zwar hatte er vergangenes Jahr angekündigt, bei den Telefonkonferenzen nicht mehr dabei sein zu wollen, doch hatte er diese Aussage in einem Tweet im November bereits revidiert. Demnach wolle er am 26. Januar ein Update zur Produkt-Roadmap geben.

Oh man, this year has been such a supply chain nightmare & it’s not over!



I will provide an updated product roadmap on next earnings call. - Elon Musk (@elonmusk) November 29, 2021

Speziell wird es dabei also um den geplanten neuen Cybertruck gehen, den Tesla-Fans bereits seit einiger Zeit mit Spannung erwarten. Wie Electrek berichtet, dürfte Musk weitere Details zu den aktualisierten Varianten sowie Preisen des Cybertrucks geben. Zudem wird erwartet, dass Tesla neben dem Standard-Pickup ebenso eine kleinere Variante des Cybertrucks auf den Markt bringen wird. Auch zum geplanten Produktionsstart dürfte Musk sich äußern, denn nachdem dieser bereits von 2021 auf 2022 verschoben wurde, hat Reuters nun von einer mit dem Projekt vertrauten Person erfahren, dass die Produktion wohl erst gegen Ende des ersten Quartals 2023 anlaufen wird.

Neben Informationen zum Cybertruck dürfte es aber auch Neuigkeiten bezüglich anderer Modelle wie dem Semi oder dem Model 2 geben und auch Details zum Produktionsstart in der Gigafactory Austin und der Gigafactory Berlin werden erwartet, wie Electrek berichtet.

Redaktion finanzen.net

