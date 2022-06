10 wichtige Fakten: Das sollten Sie heute an der Börse wissen

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,03 Prozent schwächer bei 13.181,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei zeitweise 0,3 Prozent zu auf 26.951,58 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite derweil ein Minus von 0,06 Prozent auf 3.377,08 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong gibt unterdessen 0,86 Prozent auf 22.039,11 Stellen ab.

3. Moody's: Zahlungsausfall bei Russland

Die Ratingagentur Moody's hat wegen nicht fristgemäß beglichener Schulden bei internationalen Investoren einen Zahlungsausfall Russlands festgestellt. Zur Nachricht

4. Siemens Healthineers beginnt Aktienrückkauf

Die Siemens Healthineers AG beginnt ihren vor wenigen Tagen beschlossenen Aktienrückkauf an diesem Mittwoch. Zur Nachricht

5. Siltronic platziert nachhaltiges Schuldscheindarlehen in Millionenhöhe

Die Siltronic AG hat sich frische Finanzmittel beschafft. Zur Nachricht

6. Stresstest bestanden: Morgan Stanley, Goldman Sachs & Co. steigern Aktienrückkäufe und Dividenden

Nach Bestehen des Stresstests der Notenbank Fed haben die ersten großen US-Geldhäuser neue Pläne zur Kapitalausschüttung an ihre Aktionäre vorgestellt. Zur Nachricht

7. Nike enttäuscht mit weniger Gewinn

Nike hat im jüngsten Geschäftsquartal deutlich weniger verdient - besonders die COVID-Lockdowns in China belasteten den adidas-Rivalen. Zur Nachricht

8. Siemens übernimmt Softwareanbieter Brightly für Milliardenbetrag

Siemens verstärkt sich mit einem Zukauf im Softwarebereich. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen

Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf Sorgen vor einem sinkenden Angebot auf dem Weltmarkt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 116,70 US-Dollar. Das waren 1,61 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,32 Dollar auf 110,89 Dollar.

10. Euro wenig bewegt

Der Euro hat sich am Dienstag wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0575 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,0572 Dollar festgesetzt.

Bildquellen: Shchipkova Elena/ shutterstock.com