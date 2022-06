Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen ohne klare Richtung -- Siemens Healthineers startet Aktienrückkauf

Der DAX ging höher in die Sitzung und bewegte sich auch anschließend auf grünem Terrain. Im Laufe des Tages wurden die Gewinne jedoch wieder kleiner. Letztlich stand ein Plus von 0,52 Prozent auf 13.186,07 Punkte an der Tafel. Der TecDAX präsentierte sich zum Start ebenfalls fester und baute sein Plus im Verlauf aus. Bis zum Handelsende konnte er um 1,34 Prozent auf 2.958,53 Zähler zulegen.

Besser als erwartet ausgefallene Auftragsdaten aus der US-Industrie wiesen darauf hin, dass die wirtschaftlichen Folgen der hohen Inflation und der Zinsanhebungen immer noch milder ausfallen als von einigen Experten erwartet. So waren die Aufträge für langlebige Güter im Mai überraschend deutlich gestiegen. Derweil ging die Commerzbank inzwischen von einer Rezession in den USA aus und erwartet, dass die Fed schon 2023 mit Zinssenkungen beginnen wird. Händler wiesen allerdings darauf hin, dass zunächst weiter die aggressive Bekämpfung der Inflation im Blickpunkt der US-Notenbank stehe.

Die Börsen in Fernost tendieren am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio legt der japanische Leitindex Nikkei aktuell (7.07 Uhr MEZ) 0,3 Prozent zu auf 26.951,58 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland verbucht der Shanghai Composite derweil ein Minus von 0,06 Prozent auf 3.377,08 Zähler. Der Hang Seng in Hongkong gibt unterdessen 0,86 Prozent auf 22.039,11 Stellen ab.

An den Märkten in Asien sind am Dienstag überwiegend Gewinnmitnahmen zu beobachten. Anleger bewegen sich weiterhin im Spannungsfeld zwischen positiven Wirtschaftsdaten auf der einen Seite, die auf der anderen Seite jedoch die Inflation weiter anheizen, was zu deutlichen Leitzinsanstiegen führt. Aus diesem Grund bleibt auch die Sorge vor einer Rezession hoch.

