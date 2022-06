Coinbase-Aktie fällt: Goldman Sachs senkt Coinbase auf 'Sell' und kappt Kursziel

Aktien in diesem Artikel Coinbase 56,14 EUR

-2,67% Charts

News

Analysen

Die Analysten um Will Nance begründeten dies mit dem anhaltenden Verfall der Preise von Kryptowährungen und der damit einhergehenden geringeren Marktaktivität. Für die Handelsplattform Coinbase dürfte das sinkende Umsätze zur Folge haben. Trotz der vom Unternehmen jüngst angekündigten Umstrukturierungen samt Stellenabbau seien noch weitere Kürzungen nötig, hieß es in der am Montag vorliegenden Studie der US-Investmentbank.

Die Coinbase-Aktie verliert am Montag im NASDAQ-Handel zeitweise 6,97 Prozent auf 58,17 US-Dollar.

/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2022 / 04:00 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

NEW YORK (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coinbase Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coinbase

Bildquellen: Burdun Iliya / Shutterstock.com, Primakov / Shutterstock.com