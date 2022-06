Multibeasts: Personalisierte Monster-NFTs als Spiegel der eigenen Persönlichkeit

• The Haas Brothers starten ihr erstes NFT-Projekt: 8.888 Unique Digital Portraits• Bekannt sind The Haas Brothers unter anderem für ihre Arbeiten für und mit Rihanna und Lady Gaga• Die NFTs werden für die Käufer anhand der Ergebnisse eines Persönlichkeitstest individuell generiert

The Haas Brothers: Betrachter eines Kunstwerks sind wichtiger als die Person, die es erstellt hat

"Wir fanden schon immer, dass der Benutzer und Betrachter eines Kunstwerks wichtiger ist als der Künstler", erklärt Nikolai Haas in einem Video auf Twitter. Gemeinsam mit seinem Bruder Simon Haas hat er in der Vergangenheit unter dem Namen "The Haas Brothers" Kunst für und mit Berühmtheiten wie Rihanna oder Lady Gaga gemacht. Mit der NFT-Kollektion "Multibeasts" will das bekannte Künstlerduo diese Philosophie nun auch ins Metaverse bringen.

There's a little beast inside us all... 👀



🔁 RT & tag 3 friends for a chance at Beastlist (WL)#Multibeasts are coming soon! 🔥 pic.twitter.com/7Kxe36EUbn - Multibeasts by the Haas Brothers (@TheHaasBrothers) May 26, 2022

Die Persönlichkeit der Käufer formt die schlussendliche Zusammenstellung der NFT-Kollektion

Die Multibeasts-Kollektion ist das erste NFT-Projekt der Brüder, und dabei sprengen sie direkt die üblichen Konzepte: Insgesamt 8.888 "Unique Digital Portraits" (UDPs) soll es geben. Gemintet wird ein NFT dem Informationsportal nftnow zufolge, nachdem sein zukünftiger Besitzer einen Persönlichkeitstest mit 30 bis 40 Fragen abgelegt hat. Der Test solle den Brüdern zufolge eine visuelle und soziale Erfahrung sein und mit unkonventionellen Mitteln in nur wenigen Minuten die Persönlichkeit einer Person ermitteln können. Anhand der Testergebnisse wird innerhalb von sieben Tagen aus unzähligen verschiedenen Frisuren, Beinen, Mündern und Hörnern ein Multibeast generiert. Für die Technik hinter Multibeasts kooperieren die Haas Brothers mit dem Web3-Unternehmen Remaster.

There may be 130 trillion permutations of #Multibeasts...🔥



...but there's only one that's personalized to you🧬 pic.twitter.com/fHPrNs3Kmm - Multibeasts by the Haas Brothers (@TheHaasBrothers) June 12, 2022

Die Brüder erklären, dass die Käufer mit ihrer Persönlichkeit die Kollektion mitgestalten, da die NFTs schließlich anhand ihrer Testergebnisse erstellt werden. Dabei sind insgesamt 130 Billionen UDP-Designs möglich, von denen es nur 8.888 tatsächlich geben wird. Wann und zu welchem Preis die ersten Multibeasts erhältlich sind, bleibt Stand Mitte Juni 2022 noch abzuwarten.

Olga Rogler / Redaktion finanzen.net

