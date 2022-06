MTU, Fraport & Co.: Luftfahrt-Werte profitieren von China-Lockerung und JPMorgan-Optimismus

Börsianer brachten dies mit den avisierten Lockerungen der harten Corona-Bestimmungen in China in Verbindung. Zudem widmete sich JPMorgan in einem Kommentar der jüngsten Prognoseanhebung des Dachverbands der Fluggesellschaften IATA.

Im DAX kletterten die Papiere des Triebwerkbauers MTU mit einem Plus von über drei Prozent an ihre 21-Tage-Linie. Airbus bauten ihre jüngste Erholung um zwei Prozent aus. Im MDAX gehörten Fraport und Lufthansa zu den Favoriten, und im EURO STOXX 50 SAFRAN.

Safran, MTU und die britische Melrose sind auch die Favoriten des JPMorgan-Branchenexperten David Perry. Er sieht Asien und hier vor allem China als die entscheidende Variable. Zulieferer im Luftfahrtbereich dürften ihre Prognosen für das Servicegeschäft nur erhöhen, wenn die optimistische Einschätzung der IATA für Asien zutreffe, so Perry. Sollten die Lockerungen schneller gehen als gedacht, sei dies durchaus drin. Insgesamt bleibt Perry optimistisch - auch für Airlines. Der Markt habe die Risiken erkannt, verkenne aber das sehr starke Wachstum.

/ag/ajx/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus SE (ex EADS) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus SE (ex EADS)

Bildquellen: MTU Aero Engines